Haute-Savoie : pas question de faire n’importe quoi sur le lac d’Annecy prévient la préfecture

Sur l’eau aussi il y a des règles et la préfecture de la Haute-Savoie veille à ce qu’elles soient appliquées. Cet été, l’unité lacs de la direction départementale des territoires va multiplier les opérations de contrôle. Objectifs : le respect des règles de navigation et de mouillage des bateaux.

Le bateau de l’unité lacs vient à peine de quitter le port de Sevrier que déjà Isabelle Nuti repère une première infraction. "Vous voyez cet homme là-bas sur son paddle", montre la directrice adjointe de la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Savoie. "Il ne porte pas de gilet de sauvetage." Pas de gilet or il est obligatoire depuis juin 2016. "Sur un paddle, le pratiquant est au soleil et en cas de chute, il a des risques d’hydrocution. C’est pour cela qu’on nous a demandé de renforcer la réglementation sur le lac d’Annecy comme sur le Léman." Le port du gilet de sauvetage est désormais obligatoire pour le paddle mais aussi pour le kit-surf, les planche-à-voile et les kayaks."

Sur le lac d’Annecy, les bateaux à moteur ne peuvent pas naviguer à l’intérieur de la bande de rive et les roselières ont sacralisées avec la mise en place d’une bande de cinquante mètres où toute présence, même celle d’un baigneur, est interdite. "Malheureusement, beaucoup de gens ne respectent pas cette règle donc cette année nous allons verbaliser", prévient Isabelle Nuti.

L’unité lacs contrôle aussi les mouillages des bateaux. "Celui-ci est illégal, la personne n’a rien demandé et fait aucune déclaration en préfecture", explique Karine Lambersens. "Une autorisation de mouillage est accordée par les service de l’Etat, *poursuit la responsable de l’unité lacs. Elle est temporaire et soumise à une redevance." Depuis 2015, 468 mouillages illégaux ont été retirés sur le lac d’Annecy. Cela représente 14 tonnes de béton, pneus ou encore chaînes enlevées du lac.

Extrait de la plaquette d'information sur les règles de navigation sur le lac d'Annecy éditée par la préfecture de la Haute-Savoie © Radio France - Richard Vivion

Peut-on nager au milieu du lac d'Annecy ? Il faut que le nageur soit accompagné par un bateau." - Isabelle Nuti (DDT 74)

