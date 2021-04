Le lac d'Annecy reprend des couleurs avec la réouverture des équipements sportifs en plein air. Sur les pontons du Pâquier, les loueurs de pédalos ont enlevé les bâches et déployé les parasols dès ce vendredi matin.

Haute-Savoie : et voguent à nouveau les pédalos sur le lac d'Annecy

Sur les pontons du Pâquier au bord du lac d'Annecy en Haute-Savoie, les loueurs de pédalos ont rouvert les parasols ce vendredi après les annonces du premier ministre d'autoriser la réouverture des équipements sportifs en plein air, comme les stades, les courts de tennis extérieur et les piscines découvertes aux personnes mineures et majeures dans un rayon de 30 kilomètres autour du domicile au lieu de 10 km jusqu'à maintenant.

Du soleil, du vent, mais peu de clients pour cette reprise d'activité des loueurs de pédalos du lac d'Annecy © Radio France - Marie AMELINE

Un petit côté retour à la civilisation

Sous son parasol orange et blanc, Thomas savoure cette journée " je suis content de pouvoir retravailler là, de revoir du monde, ça a un côté un peu retour à la civilisation, même si les gens se promènent ou se renseignent plus qu'ils ne vont sur l'eau".

La règle des 10 km limite l'activité

Mais même si le soleil était éclatant, et les pelouses parsemées de promeneurs, les affaires ont repris très doucement témoignent les 3 loueurs sur 12 qui travaillent. "

"Le Pâquier vous voyez c'est la salle de restaurant de la ville d'Annecy" balaye du doigt le loueur Marc Pécoraro. "Donc en apparence on voit du monde, mais vous voyez bien on a presque personne. On ne peut pas faire de miracles tant que la zone de chalandise est limitée à 10 km. Les habitants du bassin annécien ne nous suffisent pas pour travailler, il nous faut les extérieurs".