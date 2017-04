Haute-Savoie : plus d'accidents de la route, plus de contrôles pour ce long week-end de Pâques

Depuis le début de l'année, le nombre d'accidents sur les routes haute-savoyardes est en hausse (+46% par rapport à la même période en 2016). Pour ce long week-end de Pâques, la préfecture annonce un renforcement des contrôles routiers.

Encore une fois, le bilan de l’accidentologie sur les routes de la Haute-Savoie est mauvais. Entre janvier et mars, neuf personnes ont été tuées dans des accidents (+12 % par rapport au premier trimestre 2016). Sur cette même période, les nombres d’accidents et de blessés sont également en forte hausse. Il augmente de 46% pour les accidents (98 pour les trois premiers mois de 2017 contre 67 sur la même période en 2016) et de 28% pour les blessés (118 contre 92). A la veille du long week-end de Pâques avec sa circulation chargée sur les routes de la Haute-Savoie, cette tendance inquiète la préfecture. de la Haute-Savoie. "Chaque jour on contrôle dans le département vingt conducteurs en excès de vitesse, neuf en état d’alcoolémie avancée et deux sous l’emprise de stupéfiants. C’est énorme", regrette le préfet. "Nous allons renforcer les opérations de contrôles sur les routes", poursuit Pierre Lambert.

Nous allons renforcer les contrôles avec notamment des véhicules, voitures et motos, banalisés." (Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie)

Sur Annecy et Cran-Gevrier, la police a effectué en trois mois 879 opérations de contrôles et relevé près de 3 000 infractions essentiellement pour des problèmes de non-respect de la vitesse, d’utilisation du téléphone portable au volant ou encore d’alcoolémie positive. Les policiers annéciens traquent aussi les automobilistes qui ne respectent pas les passages piétons lors d’opérations baptisées "piétons fantôme".