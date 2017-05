Haute-Savoie : plus de 52 600 interventions pour les pompiers en 2016

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Savoie a présenté son bilan d’activité pour l’année 2016. Les pompiers sont intervenus à 52 677 reprises et dans un délai moyen de 13 minutes.

Ils reçoivent un appel d’urgence toute les quatre minutes et 367 appels en moyenne par jour. L’année dernière, les pompiers haut-savoyards ont effectué 52 677 sorites. Un chiffre en légère baisse par rapport à l’année précédente. "C’est une diminution de 1.7% mais elle s’explique par le fait qu’en 2016, le département n’a pas eu à subir de série d’inondations comme celle du printemps 2015", indique le patron du SDIS 74, le colonel Jean Marc Chaboud. En six ans (entre 2010 et 2016), le nombre d’interventions a augmenté d’environ 10%.

Bilan 2016 des interventions de pompiers de la Haute-Savoie (52 677) :

38 099 (soit 72%) pour assistances à personnes

6 570 (soit 12%) pour des opérations diverses

4 383 (soit 8%) pour des accidents de la route

3 625 (soit 7%) pour des incendies

(document SDIS 74) -

10 minutes en zone urbaine

La Haute-Savoie compte 88 centres d’incendie et de secours et 3 762 sapeurs-pompiers (dont 655 professionnels). Un maillage qui permet d’intervenir rapidement estime le Colonel Chaboud. "En zone urbaine, nous intervenons en dix minutes et dans un délai de vingt minutes sur le reste du territoire." La durée moyenne d’intervention des secours (depuis l’alerte) en Haute-Savoie est de treize minutes.

En 2016, nous avons "ressuscité" plus de vingt personnes victimes d’arrêt cardiaque. C’est la fierté des pompiers de la Haute-Savoie." - Colonel Jean Marc Chaboud, SDIS 74

