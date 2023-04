Haute-Savoie : plus de permis de construire sur Rumilly à cause du risque de manque d'eau

A compter de ce 1er mai et jusqu'au 31 décembre prochain, au moins**, les demandes de permis de construire seront refusées sur 13 des 17 communes de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie** (Haute-Savoie).

C'est la décision adoptée hier soir à la majorité (35 voix pour, 6 abstentions) par le conseil communautaire au terme d'un débat tendu et sur la base d'un argumentaire ainsi formulé devant les élus du territoire par le vice-président de la com com Jean-Pierre Lacombe.

"Face à l’accroissement des besoins en eau potable sur le territoire, et dans l’attente de la finalisation fin 2023 du

schéma directeur Eau Potable en cours d’élaboration, il est nécessaire de faire une pause en matière de

délivrance d’autorisations de droit des sols ou à tout le moins restreindre fortement la délivrance de telles

autorisations créant de nombreux logements sur le territoire (Permis de construire, Permis d’aménager, Division

Parcellaire) pour lesquels les collectivités ne seront pas en mesure d’assurer l’approvisionnement en eau

potable de façon certaine. Il est également nécessaire de limiter les opérations d’urbanisme intensifiant la

pression sur la ressource en eau sur des secteurs déjà en fragilité".

Cette décision a été présentée comme la conséquence à la fois conjoncturelle de la pollution aux PFAS (composants chimiques perfluorés révélée à l'automne dans l'eau potable) et celle plus structurelle liée aux sécheresses et au déficit hydrique des nappes et sources qui alimentent le territoire.

Des maires des petites communes rurales mécontents et abstentionnistes

Sur le périmètre de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, près de 1200 logements ont été autorisés en 2 ans, souligne l'état des lieux dressé en préambule de ce vote, soit un rythme plus élevé que la projection de

production du Plan local d'urbanisme intercommunal de 4000 logements sur 10 ans.

"De ce fait, les besoins en eau vont nécessairement augmenter fortement.

De nombreux projets sont encore à l’étude par des promoteurs, notamment sur la Ville-centre de Rumilly, qui

représentent un potentiel de logements déraisonnable par rapport à la situation de l’eau sur le territoire.

La Communauté de Communes a donc engagé par délibération n° 2022_DEL_154 du 7 novembre 2022 une

révision générale du PLUi-HM afin notamment de mieux concilier développement du territoire, préservation des

ressources et gestion des mobilités".

Agir sur la délivrance de permis de construire , une bonne piste et une urgence

Une vingtaine d'habitants dont des membres de l'association ARA, Agir Ensemble pour Rumilly Albanais , ont assisté au conseil communautaire. Si leurs interrogations sur la pollution, ses conséquences et les suites juridiques, n'ont pas trouvé de réponses, si ils réclament davantage de transparence et d'être impliqués sur les réflexions en cours, en revanche , ils approuvent ce frein sur l'urbanisation.

La levée de cette suspension des permis de construire est assujettie, d'une part, aux conclusions du programme de recherches commandé au BRGM, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, pour améliorer la connaissance de la pollution aux PFAS et ses impacts sur la ressource en eau et, d'autre part, à l'adoption en fin d'année du schéma directeur d’alimentation en eau potable, en cours d’élaboration.