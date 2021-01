Haute-Savoie : plusieurs étudiants britanniques positifs au Covid dans une résidence de la vallée de Chamonix

Plusieurs cas positifs au Covid-19 sont déclarés dans une résidence de tourisme de Vallorcine, en Haute-Savoie. Selon les informations de France Bleu Pays de Savoie, les personnes contaminées font partie d'un groupe de 26 étudiants d'origine britannique, qui avaient tous un test PCR négatif au moment de leur arrivée en France. Des résultats de tests sont en attente pour une dizaine d'entre eux, mais sur les 16 premiers étudiants testés, 14 seraient positifs au covid. Trois prélèvements ont été envoyés au CNR de Lyon (centre national de référence) pour séquençage, ce qui permettra de déterminer de quelle souche du virus il s'agit, notamment celle dite du "variant anglais".

Ils ont déclarés les symptômes après leur arrivée. On ne sait pas encore s'ils arrivaient tous directement de Grande-Bretagne ou d'autres pays. Certains d'entre eux auraient aussi voyagé dans un TGV entre Lille et Lyon. Il s'agit donc désormais d'effectuer un gros travail de traçage des "cas contact". L'Agence régionale de Santé déclare que des "investigations sont en cours". Il n'y aurait pas d'autres touristes logés dans la résidence concernée. Le personnel a lui aussi été testé et tous les résultats seraient négatifs. De son côté, la mairie de Chamonix, proche de Vallorcine au pied du Mont-Blanc, annonce qu'elle est en relation constante avec l'ARS, les services de la CPAM et la préfecture de Haute-Savoie.