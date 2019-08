Haute-Savoie : polémique autour du spectacle de l'ours Valentin mercredi à Thônes

Le dresseur animalier Frederic Chesneau doit se produire mercredi à Thônes en Haute-Savoie avec son ours Valentin et cela crée la polémique. Une pétition, lancée par deux associations demandant l'annulation, a recueilli plus de 34.000 signatures sur internet.