Haute-Savoie : Ravy Truchot reprend l’ancien centre de formation de l’ETG

Aujourd’hui au tribunal de Thonon, Ravy Truchot a racheté pour 200 000 euros le droit au bail du Domaine de Blonay. L’investisseur français veut transformer l’ancien centre de formation de l’ETG en Académie de Football privée.

Ravy Truchot est le nouveau locataire du Domaine de Blonay. Six hectares avec un château à rénové, un centre de formation, trois terrains de football et des vestiaires. Tout cela situé sur la commune de Publier. Le prix de vente de départ avait été fixé à un million d’euros, mais l’investisseur français, seul enchérisseur, a racheté l’ensemble pour 200 000 euros lors de la séance d’enchères qui s’est déroulée devant le tribunal de Thonon.

Ravy Truchot se présente comme un "passionné de football". Agé de 45 ans, l’homme d’affaire français vit aux Etats-Unis. Il a fait sa fortune dans le domaine des nouvelles technologies. Depuis plusieurs années, il est le propriétaire du club américain Miami FC et de la PSG Académy, une structure qui accueille plus de six cents jeunes footballeurs en Floride.

Nous avons un projet ambitieux, un projet de football." Ravy Truchot

Le retour de Patrick Trotignon

Dans l’ex centre de formation de l’ETG à Blonay, Ravy Truchot veut là aussi créer une académie de football. La structure sera privée et payante. Elle devrait accueillir cent cinquante jeunes, essentiellement venus d’Asie ou des Etats Unis. La direction de cette académie devrait être confiée à Patrick Trotignon. Une vielle connaissance des supporters des Roses puisqu’il a été à la tête du club haut-savoyard ente 2008 et 2014.

Ce projet d’Académie de football a séduit le maire de Publier. "Nous avons sauvé Blonay", a estimé Gaston Lacroix après les enchères. La commune va louer jusqu’en 2042 ce centre de formation pour un loyer annuel de 32 750 euros.