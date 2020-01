Haute-Savoie : un collectif crée un mémorial à Bonneville pour les victimes de féminicides

Bonneville, France

Le collectif Collages contre les féminicides d'Annemasse et de Thonon a mené une nouvelle action dans la nuit de vendredi à samedi, en collant plus de 150 affiches sur les murs d'un passage de Bonneville fréquenté par les piétons comme par les voitures, sous un pont, tout près du Carrefour Market des Bordets. L'objectif : rendre visibles et connues de tous les victimes de féminicide en France en 2019 et en 2020, depuis le début de l'année.

Le collectif a créé ce mémorial dans un endroit fréquenté de Bonneville - DR

La quinzaine de membres du collectif est venue coller 150 feuilles sur l'un des murs de ce passage, chacune d'entre elles représentant une femme tuée sous les coups de son compagnon ou ex en 2019. L'identité de la victime n'y figure pas, mais son âge et la manière dont elle a été tuée.

En face, sur l'autre mur, ont été affichées 6 feuilles, pour les 6 victimes de féminicide recensées depuis le début de l'année en France, ainsi qu'une banderole portant le message de ce mémorial : "Féminicides, pas de compteur à zéro."