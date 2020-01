Un hypermarché de Rumilly passe aux "heures calmes"

Une fois par semaine, l’Hyper U de Rumilly en Haute-Savoie coupe la musique et tamise sa lumière. Baptisée "heures calmes", cette initiative destinée à l’origine aux personnes autistes séduit de nombreux autres clients.

Haute-Savoie, France

Dans les allées de l’Hyper U de Rumilly, tous les mardis entre 13h30 et 15h30, l’ambiance devient plus zen. Le magasin a décidé de suivre l’initiative des "heures calmes". Moins de lumière, moins de bruit… "Nous diminuons l’éclairage de 50%", explique le directeur de l’hypermarché. "La musique est coupée et il n’y a plus d’annonces au micro", poursuit Harold Brun. Même les "bips" des caisses se font plus discrets.

A l’origine, cette initiative a été mise en place pour permettre aux personnes souffrant de troubles du spectre autistique (TSA) de faire leurs courses sans stress mais elle est également appréciée par celles touchées par la photophobie, les acouphènes, les migraines… "Nos autres clients aiment également, indique Harold Brun. Nous avons énormément de retours positifs."

REPORTAGE - Deux "heures calmes" dans les rayons de l'Hyper U de Rumilly. Copier