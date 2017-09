Haute-Savoie : un rassemblement et une pétition pour soutenir les cloches des vaches dans les alpages du Biot

Les vaches vont-elles garder leurs cloches au Biot, en Haute-Savoie ? Une douzaine de propriétaires de chalets ont décidé de s’attaquer au tintement, si caractéristique des alpages, et d'envoyer au maire une pétition pour qu’il stoppe ce bruit. Un rassemblement de soutien est prévu vendredi soir.

C’est l’information qui vous a fait le plus réagir sur cette semaine sur la page Facebook de France Bleu Pays de Savoie, cette pétition contre les cloches des vaches dans les alpages du Biot (Haute-Savoie). Une douzaine de propriétaires de chalets ont décidé de s’attaquer au bruit des cloches des vaches pâturant dans les alpages. Ils ont envoyé au maire leur lettre pour qu’il stoppe ce tintement, de jour comme de nuit.

→ Reportage vidéo : Au Biot, en Haute-Savoie, des riverains lancent une pétition contre le tintement des cloches des vaches

Un rassemblement et une pétition pour soutenir les cloches des vaches dans les alpages du Biot Copier

Un rassemblement lancé sur Facebook

Pour le maire, pas question d’enlever les cloches. Il a reçu des milliers de message de soutien venus de toute la France. Et depuis, la résistance s'organise. Un appel a été lancé sur Facebook "pour que les vaches gardent leurs cloches", vendredi soir à 21 heures au col du Corbier (1230 m). Thomas David, fils d’agriculteur à Châtel est à l’origine de cette invitation qui a déjà reçu des dizaines de réponses positives. "À la base, j'ai créé cet événement sur Facebook avec un ami juste pour rire et ça commence à prendre une grande ampleur. En fait, je commence à recevoir des messages qui viennent de toute la Haute-Savoie, même de la Savoie", raconte-t-il.

"Rassemblent pour que les vaches gardent leurs cloches. J'invite toute les personnes, avec des grosse cloches, à venir faire un maximum de bruit contre ses résident qui ne veulent plus de nos cloches !" — Thomas David, fils d’agriculteur à Châtel

L'organisateur du rassemblement de soutien au col du Corbier vendredi soir espère au final que la mobilisation sera importante. "Je n'appelle pas que les agriculteurs, j'appelle toute la population locale à venir nous rejoindre au col du Corbier avec des cloches pour faire un maximum de bruit", espère Thomas David.

Une pétition et des photos de vaches sur internet

"Il faut faire entendre nos traditions. Les cloches, les vaches... C'est la montagne !", résume l'organisation du rassemblement au col du Corbier vendredi soir. Les soutiens au maire et l’alpagiste du Biot ont aussi pris d’autres formes : une pétition mise en ligne a recueilli plus de 10 000 signatures en un peu plus de 24 heures.

Nicolas Rubin, président de l’association des maires en Haute-Savoie a lancé sur sa page Facebook, l'opération "1000 vaches en photos". Les clichés arrivent d’un peu partout et le maire du Biot, Henri-Victor Tournier, indique que la boîte mail de la commune est en train de saturer. Plus de 500 courriels ont été reçus depuis mercredi.