Haute-Savoie : un site internet unique pour simplifier le parcours administratif des travailleurs frontaliers

Haute-Savoie, France

URSAFF, CPAM, Pôle emploi ou encore la CARSAT ou la CAF… difficile de retrouver son chemin dans ce labyrinthe administratif surtout pour les 100 000 haut-savoyards qui, tous les jours, passent la frontière pour aller travailler en Suisse. "Nous avons voulu simplifier la recherche d’informations", explique le préfet de la Haute-Savoie lors de la présentation, ce lundi, d’un nouveau site internet dédié aux travailleurs frontaliers franco-suisses.

On a cherché à construire quelque chose de lisible, accessible et compréhensible et non pas un usine à gaz." - Cyril Maloine, directeur général des finances publiques (DDFIP) en Haute-Savoie

Pas de "jargonnage"

Disponible sur le portail de la préfecture de la Haute-Savoie (rubrique «Frontaliers franco-suisses»), ce site se veut simple et utile. "Impôts, retraite, emploi, assurance maladie… Nous nous sommes mis à la place de l’usager en évitant le jargonnage", indique le directeur général des finances publiques (DDFIP) du département. "On peut tout trouver au même endroit et obtenir des informations pour les démarches en ligne quelque soit la situation ou le changement de situation du travailleurs", ajoute la directrice de l’Ursaff de la Haute-Savoie. Bref, une mine de renseignements pratiques pour les frontaliers.

Ce site va permettre de guider les frontaliers." - Anne Blaise-Mériaux, directrice de l’Ursaff de la Haute-Savoie