Haute-Savoie: ça roule pour le Triporteur café du lac d'Annecy

Annecy, France

Un p'tit café servi presque les pieds dans l'eau!

A Annecy, sous le soleil ambiant, les uns dégustent une glace, d'autres préfèrent siroter un café, acheté auprès d'un commerce ambulant original: un Triporteur café.

Le R'café Triporteur est l'idée et la fabrication de Christophe Hubert.

Des panneaux solaires pour alimenter le percolateur © Radio France - Marie AMELINE

Ce pilote de ligne d' Annecy en Haute-Savoie a ramené de ses voyages à travers le monde le goût du commerce ambulant; bricoleur et entreprenant, il s'est alors lancé dans la confection de son triporteur, convaincu que dans un site touristique et attractif comme Annecy, le concept ne pouvait que séduire.

A la base du Triporteur café, un vélo cargo électrique fabriqué à Saint-Jorioz, et un café torréfié par les cafés Brand dans la vieille villle d'Annecy.

Un vélo électrique équipé d'une réserve d'eau, d'un percolateur, et de panneaux solaires

Pari réussi. L'allure élégante et un peu rétro du Triporteur café attire l'oeil des promeneurs, amateurs de café ou pas.

Les jours de beau temps, Christophe Hubert, et sa petite entreprise composée de son épouse Faustine, et de ses deux amis Florence, et Johan, parcourent une vingtaine de kilomètres entre les Jardin de l'Europe et la plage d'Albigny le long du lac , et vendent quelques 150 cafés.

Devant le succès de son triporteur, Christophe Hubert a décidé de commercialiser le concept, de fabriquer, et de vendre son Triporteur café au-delà d'Annecy.