Haute-Savoie : la Maison de Protection des Familles inaugurée à Annemasse pour les victimes de violences

En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une Maison de Protection des Familles est inaugurée ce jeudi à Annemasse (Haute-Savoie). 52 autres structures semblables existent dans d'autres départements.

Une véritable révolution

Pour la Gendarmerie Nationale et la Commandante de la Compagnie de Saint-Julien-en-genevois, Emilie Million Brodaz, il s'agit "d'un véritable révolution dans l'accueil et l'audition des victimes, un "outil entièrement dédié aux victimes de violences intra-familiales, d'une cellule d'appui à toutes les brigades du territoire pour recueillir les témoignages de majeurs et mineurs" et les orienter vers les structures d'aide et d'accompagnement les mieux adaptées à leur situation.

Des enquêteurs volontaires et spécialisés

5 gendarmes volontaires, formés spécifiquement aux contentions des violences intra-familiales sont affectés à cette mission d'accueil, d'écoute et d'orientation des victimes vers les divers acteurs institutionnels et associatifs impliqués dans l'accompagnement et la protection de ces victimes.

Un cocon chaleureux et rassurant

Depuis son ouverture cet été, la maison de protection des familles d'Annemasse enregistre quelques 200 interventions par mois. La maison de Protection des Familles a été aménagée et décorée comme un véritable foyer "où chacun qui franchit la porte se sent en sécurité et en confiance" raconte l'Adjudante-chef Amélie Tordo, la maîtresse des lieux.

Ici, les victimes, adultes et enfants, sont accueillies à la porte, nous sommes habillés en civil, et dès son arrivée, chaque victime est reçue par un gendarme en civil qui le temps nécessaire l'aidera à mettre en mots les violences subies. Objectif pour le militaire : recueillir le maximum d'informations pour étayer le dossier d'enquête.

La salle accueil de la Maison de Protection des Familles de Haute-Savoie à Annemasse © Radio France - Marie AMELINE

Couleurs claires et lumière douce

La salle d'audition des mineurs de la Maison de Protection des Familles à Annemasse © Radio France - Marie AMELINE

Chaque victime, suivie, protégée et accompagnée

Depuis son ouverture au mois d'août dernier, la maison de protection des Familles enregistre environ 200 interventions. Après son audition, chaque victime est orientée , si elle le souhaite, vers des intervenants sociaux, associations et institutions judiciaires qui vont les conseiller et accompagner dans leurs démarches et reconstruction car insiste le Commandant Million Brodaz la vocation et la force de la Maison de Protection des Familles est d'être le lieu qui concentre tout ce dont a besoin la victime, le lieu où tous les acteurs de l'aide à ces victimes vont travailler en partenariat.

Une fois passée par la Maison de Protection des Familles, les victimes sont suivies. "Nous les appelons pour savoir comment elles vont, si les mesures mises en place sont efficaces et suffisantes". Dans le cas contraire, les gendarmes de la MPF alertent qui de droit. "Nous voulons instaurer un système vertueux, un réseau d'informations montantes et descendantes le plus efficace et réactif possible pour la sécurité et le mieux-être des victimes" ambitionne l'équipe de la MPF d'Annemasse.