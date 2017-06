Haute-Savoie : une résidence intergénérationnelle pour favoriser l’entre-aide entre les voisins

La première résidence intergénérationnelle de Haute-Savoie a ouvert à Seynod (commune nouvelle d’Annecy). Elle accueille des jeunes, des familles monoparentales et des séniors. L’association Habitat et Humanisme, à l’origine du projet, espère créer du lien social entre les locataires.

Dans son studio flambant neuf, David a le sentiment de démarrer une nouvelle vie. "Jusque-là, j’habitais chez ma mère et je me suis dit qu’il était temps de quitter le nid." Décollage réussi pour le jeune homme de 20 ans tout heureux de faire visiter son « appart » comme il aime à le répéter. "Il y a une petite cuisine avec des plaques électriques, un micro-ondes… Et puis, ajoute-t-il, dans l’immeuble il y a sur les paliers des espaces avec des canapés où l’on peut rencontrer les autres locataires et discuter."

Entre-aide entre voisins

Cette résidence intergénérationnelle Roger Socco construite à Seynod dans la commune nouvelle d’Annecy est composée 21 logements (du studio au T3). "Ici nous avons des jeunes travailleurs ou en formation, des mamans isolées avec leurs enfants et des séniors", explique Jean Sornay. Favoriser l’entre-aide entre voisins, c’est le crédo de cette résidence intergénérationnelle. "Nous allons essayer de créer des liens entre ces gens", poursuit le président d’Habitat et Humanisme en Haute-Savoie, l’association à l’origine du projet.

Cela peut-être des échanges de services, des animations. On peut par exemple imaginer les aînés gardant les enfants des plus jeunes qui eux-mêmes feront les courses pour les anciens." - Jean Sornay, président d’Habitat et Humanisme en Haute-Savoie

"On vit mieux"

Au premier étage de la résidence, Annie et ses soixante-dix printemps fait partie du groupe de séniors de la résidence. Elle raconte avec émotion sa rencontre avec sa voisine. "Une petite jeune qui m’a prise dans ses bras lors de notre première rencontre. C’est bien cette jeunesse, elle peut nous aider." Au rez-de-chaussée, Noémie elle aussi apprécie ce brassage générationnel. Agée de 27 ans, elle vit avec son petit garçon. "Ici, les voisins sont très gentils et tout le monde a le sourire. Si on a des petits soucis, on sait où frapper du coup, on vit mieux."

"Le but de cette maison est de faire cohabiter des générations différentes dans le but de s’entraider", confie milie Devilleger. La jeune femme, assistante sociale de formation, a été engagée par Habitat et Humanisme pour gérer la résidence. "Je suis chargée d’organiser des animations comme des petits déjeuners, des cours de cuisine ou encore un potager partagé."

