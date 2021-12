Haute-Vienne : "On a des ennuis pour un brin de paille", les conflits de voisinage exaspèrent les agriculteurs

La chambre d'agriculture de la Haute-Vienne vient de sortir un guide de bon voisinage. Un fascicule destiné aux mairies pour "mieux se comprendre et se respecter" alors que les conflits de voisinage entre agriculteurs et riverains sont de plus en plus importants.

Certains agriculteurs et leurs voisins ne peuvent plus se supporter en Haute-Vienne.

Nicoline Pauliout est née et a grandi dans une grande ville aux Pays-Bas. Il y a plusieurs années, cette ancienne citadine a décidé de changer de vie et de s'installer en Limousin. Depuis 2016, elle a même racheté une ancienne exploitation à l'abandon à Champsac en Haute-Vienne pour développer une activité d'élevage bovins. Une affaire qui roule. Mais aujourd'hui, elle est à bout. Ses voisins "insupportables lui mènent la vie dure".

"J'en suis à huit plaintes contre moi, toutes classées sans suite. Il y a quelques temps, les gendarmes venaient toutes les deux semaines." Selon l'agricultrice, ces voisins d'en face lui font des reproches futiles. "Ils inspectent tout dans mon exploitation. Ils se plaignent du bruit. Parfois on nous reproche de passer avec notre tracteur sur la route. Ils ne comprennent pas que l'on travaille aussi le week-end. Nous avons même eu affaire à eux car un brin de paille était tombé de leur côté de la route..."

Avocat et perte de temps

Aujourd'hui, Nicoline a un avocat. "Je ne pensais pas qu'en devenant agricultrice, je devrais avoir un avocat. Cela me prend du temps, chaque mois, je délaisse mon activité une journée ou deux pour régler tous les litiges..." L'agricultrice assure avoir tenté de dialoguer avec ses voisins, ce que confirme la mairie de Champsac, mais sans succès : "Les gens ne veulent plus discuter aujourd'hui, on va chez les gendarmes, on porte plainte mais plus personne ne discute."

Dans son exploitation, Nicoline préfère garder le sourire. © Radio France - TV

Les voisins n'ont pas souhaité réagir à nos questions affirmant simplement "en avoir marre du bruit du lundi au dimanche et demandant simplement que la loi soit appliquée." "Nous sommes à la campagne, réagit Nicoline. "La campagne c'est des odeurs, du bruit, c'est pas la même chose en ville."

Un guide de bon voisinage, les maires en première ligne

Ce cas, bien qu'extrême, a poussé la chambre d'agriculture de Haute-Vienne à réagir. Les conflits de voisinage dans le monde rural avec les agricultures sont de plus en plus importants. La chambre a donc sorti un guide de bon voisinage. "Ce guide doit permettre de mieux comprendre nos métiers", explique Jocelyne Normand, vice-présidente de la chambre d'agriculture et agricultrice à Vayres. "Ces conflits doivent déboucher sur des dialogues et nous compter sur les élus locaux et les mairies, essentiels pour trouver une solution." Les maires, eux, voient crouler sur leur bureau les plaintes des habitants.

La maire de Champsac, Maryse Parverie, hallucine par ses conflits souvent "absurdes". "Nous avons un avocat à la mairie pour gérer car ça va parfois très loin. Les gens ne veulent plus dialoguer, il faut dire que nos citoyens nous mènent la vie dure."

Maryse Parverie et ses adjoints tentent de jouer les conciliateurs mais les rancœurs sont souvent tenaces. "Il y a eu des habitudes qui ne dérangeaient personne pendant 40 ans et aujourd'hui on vient reprocher des faits aux uns et aux autres constamment. Je ne pensais pas, en m'engageant en tant que maire, devoir gérer autant ses affaires."