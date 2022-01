Haute-Vienne : au moins 3 autres communes ont dit oui à l'Agence Postale Communale

Le bureau de Poste du quartier du Roussillon ferme ses portes ce vendredi à Limoges et d'autres fermetures devraient avoir lieu en 2022 selon la CGT. Selon le syndicat, des projets existent pour des bureaux d'une dizaine de communes dont certaines ont fait le choix de l'Agence Postale Communale.

Encore des fermetures de bureaux de Poste à prévoir en 2022 en Haute-Vienne. Alors qu'à Limoges, le bureau du Roussillon ferme ce vendredi et va laisser sa place lundi à un point relais dans une brasserie voisine, le mouvement devrait se poursuivre dans le département. Selon la CGT, il y aurait des projets pour au moins 14 bureaux de postes. Certains pourraient être remplacés par un simple facteur guichetier, d'autres par des points relais commerçants comme au Roussillon. Après négociations avec la direction de La Poste, des mairies ont plutôt fait le choix de l'Agence Postale Communale. Avec un argument qui fait souvent mouche.

Nous risquions d'avoir un bureau de Poste ouvert seulement 1 jour par semaine

Là où La Poste n'ouvrait presque plus, ces Agences Communales et leurs horaires sont directement gérées par les communes. Cela change tout comme à Saint-Laurent-sur-Gorre où l'Agence Postale Communale remplacera le bureau de poste à partir du 1er janvier 2023. "Les horaires d'ouverture peuvent être aménagés au bon vouloir de la direction de la Poste. Nous risquions d'avoir un bureau de Poste ouvert seulement 1 jour par semaine. Ils nous ont proposé de passer en Agence Communale. Du coup, elle sera ouverte à des horaires fixes toute la semaine, y compris le samedi matin ce qui n'est pas le cas actuellement" explique le maire Pierre Varachaud.

Dans les agences communales, ce sont les mairies qui emploient le personnel

Le personnel des Agences Communales est employé par les mairies. En contre partie, elle forme ces agents communaux, équipe les bureaux en matériel et si besoin, finance d'éventuels travaux avant ouverture. Comme à Lussac-les-Eglises où la municipalité a aussi validé ce choix dès la fin de l'année dernière. Cette Agence Postale Communale sera installée d'ici quelques semaines dans une Maison France Service dans l'ancien bureau de Poste que la commune a racheté !

Il n'y avait pas d'autre moyen pour garder un service postal

Pour cette petite commune d'à peine plus de 500 âmes située dans l'extrême nord du Limousin, aux confins de l'Indre et de la Vienne, maintenir un service postal était crucial. "Ici, si les gens veulent aller à la Poste, c'est au moins 15 à 20 kilomètre de route. Alors que là, ils ont tout sur place. Il faut absolument garder un maximum de services sur nos petites communes. Il n'y avait pas d'autre moyen pour garder un service postal" développe le maire Daniel Maître. Et même si les syndicats expliquent que ces agences communales offriront beaucoup moins de services (notamment bancaires) qu'une agence classique, ces maires s'en contentent.

Saint-Laurent-sur-Gorre, Lussac-les-Eglises et Saint-Just-le-Martel

Un choix qu'à aussi fait la commune de Saint-Just-le-Martel où le bureau de Poste va laisser place à une Agence Postale Communale (là aussi au sein d'une Maison France Service toute neuve) à partir du 1er février. "Une opportunité" explique la mairie, bien heureuse elle aussi de pouvoir garder un service postal pour ses administrés avec des horaires adaptés, là où la Poste restait de plus en plus fermée. Une stratégie visiblement payante pour convaincre les petites communes de prendre en charge elle même l'accueil des usagers. Elles sont 80 à avoir déjà dit oui à l'ouverture de ce type d'agence en Haute-Vienne.