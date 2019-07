Haute-Vienne : Bellac va bientôt se placer sous vidéo protection

Bellac, France

Ce sont surtout les actes d'incivilités qui se sont multipliés à Bellac constate la maire de la commune d'environ 4000 habitants Corine Hourcade Hatte mais il y a eu aussi des cambriolages et des agressions de personnes.

"Il y a eu une demande de la population et des commerces" explique la maire qui reconnait qu'au départ elle n'était pas favorable à la vidéo-protection. Mais "on a eu des tags, des graffitis sur des établissements publics, une détérioration des espaces verts ,des pneus crevés, des intrusions à la piscine, des tribunes dégradées dans le stade et plus grave... des atteintes aux personnes". Bref une multiplication de délits plus ou moins graves qui ont donc conduit le conseil municipal à voter en faveur de la vidéo-protection.

Une installation des caméras sur prés d'une quinzaine de lieux

Prés d'une quinzaine de sites vont ainsi être surveillés. Des endroits stratégiques choisis avec le concours de la gendarmerie. "Il y aura notamment des caméras de vidéo protection sur des axes routiers passagers pour repérer les plaques d'immatriculation mais aussi sur des points clés proches des commerces ou à proximité des bâtiments publics qui ont déjà été la cible de dégradations" explique Corine Hourcade Hatte. L'investissement s'élève à plus de 130 000 euros.

Des habitants et des commerçants plutôt favorables

"Nous avons fait une réunion au mois de juin pour informer les habitants, et ce projet de vidéo-protection n'a pas provoqué d'opposition" explique encore la maire de Bellac. Et c'est vrai que quand on interroge certains commerçants comme le buraliste de la rue Thiers François Régent "Il y a beaucoup plus d'incivilités, et pour moi c'est une bonne chose" dit il. Un sentiment partagé par le président de l'association des commerçants du Haut Limousin Nicolas Chambinaud "_C'est un moyen de sécuriser les lieux et de donner confiance aux consommateur_s"

Une vidéo protection plutôt bien accueillie donc mais à condition, tient on à souligner à Bellac qu'elle soit fidèle à son nom : la protection mais pas la surveillance.