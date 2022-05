Haute-Vienne : cherche pompiers volontaires disponibles la journée et en semaine

Les sapeurs-pompiers volontaires à l'honneur sur France Bleu Limousin. Les pompiers qui lancent une nouvelle campagne de recrutement pour trouver des volontaires. Ils sont environ un millier en Haute-Vienne. Un chiffre stable, mais qui n'empêche pas le Service Départemental d'Incendie et de Secours de chercher de nouveaux candidats.

Les jeunes sont évidemment visés. Mais désormais, les personnes sans activité, disponibles la semaine et en journée peuvent être concernées, car les centres situés en zone rurale se retrouvent parfois démunis. Leurs volontaires travaillant souvent à Limoges.

300 conventions de mise à disposition signées

En Haute-Vienne, des conventions de mise à disposition sont aussi signées avec les employeurs depuis une vingtaine d'années. Un dispositif en plein essor, les dernières ont été passées fin mars pour trois agents des Ehpad de Bessines-sur-Gartempe et Nantiat.

Jérôme Picard, responsable du service technique de l'Ehpad de Bessines-sur-Gartempe et pompier volontaire depuis 28 ans © Radio France - Valérie Mosnier

Parmi eux, Jérôme Ricard. Responsable du service technique de l'Ehpad de Bessines, il est pompier volontaire depuis 28 ans. Avec cette convention, "on peut sortir en toute sécurité, on sait qu'on a l'aval de notre directeur. Ça n'a pas toujours été le cas..."

Une mise à disposition pourtant évidente pour Elias Hokayem, directeur des Ehpad de Bessines et de Nantiat depuis un an et demi : "Ça me paraît essentiel aujourd'hui. En tant que service public, on doit s'adapter aux besoins du territoire. Il n'y a pas assez de sapeurs-pompiers volontaires, on fait en sorte de pallier ce manque." Même s'il n'a pas signé les yeux fermés : "Au début, c'est vari on se pose des questions. Si on a une urgence, la personne va partir tout de suite... Ce n'est pas une organisation sereine. Mais, après réflexion c'est assez bien encadré."

Si je suis en train de faire une chose urgente, je me mets indisponible - Jérôme Ricard

Depuis presque 10 ans, les pompiers de la Haute-Vienne utilisentla GIA, la gestion individuelle de l'alerte. Un planning en ligne, accessible sur un ordinateur ou un téléphone, et qui permet à chaque volontaire d'indiquer ses disponibilités explique Jérôme Ricard : "Si je suis en train de faire un dépannage ou une chose urgente, parce qu'il faut aussi que je fasse mon travail ici, je me mets indisponible. Le travail fini, on peut se remettre disponible tout de suite derrière. Si je suis tout seul dans l'établissement, j'évite de me mettre disponible. Mais, il peut arriver qu'il n'y ait personne de disponible la journée au centre alors je me mettrai quand même... Avec l'accord de mon directeur."

La gestion individuelle de l'alerte permet à chaque pompier volontaire d'indiquer ses disponibilités. Sur la photo par exemple, trois sont disponibles sur le centre de Bessines-sur-Gartempe © Radio France - Valérie Mosnier

Sans cette assurance, "je n'aurais probablement pas donné une suite favorable à ces conventions" rajoute Elias Hokayem, qui a l'image en tête de Gilles Batissoux, technicien à l'Ehpad de Nantiat parti en plein déjeuner, "il n'a pas dit un mot, il a été sobre, professionnel. Je lui ai juste vu son bip, je lui ai demandé si c'était dans le cadre de ses interventions. Il m'a répondu oui. Il est pari sans aucun souci et il a rendu service à la personne qui avait besoin d'assistance".

D'ailleurs sur les trois agents pompiers-volontaires de Bessines et de Nantiat, la troisième, Cécilia Thabuteau, est aide soignante. Elle ne peut pas quitter son poste en cas d'appel pendant son service, "elle sait que ce n'est pas responsable par rapport aux résidants", complète le directeur. En revanche, l'employeur s'engage a lui dégager du temps pour des formations. Des volontaires qui sont aussi une "plus-value" pour l'établissement selon Elias Hokayem pour la formation et les questions liés aux risques incendie auprès des autres agents des deux établissements.

Un appel aux jeunes

A 58 ans, Jérôme Ricard, lance un appel aux plus jeunes. La relève ! En Haute-Vienne, il existe cinq écoles de Jeunes Sapeurs-Pompiers qui accueillent les 13-16 ans. Le centre de secours de Bessines- sur-Gartempe compte 30 pompiers, tous des volontaires. Ils seront cinq à partir dans les sept prochaines années.