Haute-Vienne : contrôles renforcés sur le respect du couvre feu et les regroupements dans l'espace public

Alors que l'épidémie de Covid-19 monte en puissance en Haute-Vienne, la préfecture a décidé d'intensifier les contrôles de police et de gendarmerie. Pour faire respecter le couvre feu à 19h et l'interdiction des rassemblements de plus de six personnes à l'extérieur.

La préfecture de la Haute-Vienne n'a pas seulement rendu le port du masque obligatoire dans les rues des principales villes du département ce vendredi. Alors que l'épidémie de Covid-19 gagne du terrain, les contrôles de police et de gendarmerie sont aussi renforcés. "Les contrôles se renforcent pour vérifier que les mesures de couvre feu sont bien respectées. Evidemment, on ne peut pas être partout. Mais on est là, et les contrôles sont réalisés" prévient Sébastien Brach, le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne présent vendredi soir sur l'un des dispositifs mis en place, à Bosmie-l'Aiguille.

Une augmentation "inquiétante" du taux d'indice

"Le département enregistre une augmentation de son taux d'incidence qui est préoccupante et qui est renforcée par le variant anglais qui est extrêmement présent sur le département et qui est beaucoup plus contagieux. Tout cela fait que nous renforçons les contrôles" justifie-t-il. Sachant que cette semaine, avant les contrôles de vendredi soir, les forces de l'ordre avaient déjà dressé 120 PV (87 en zone police, 33 en zone gendarmerie) pour non respect du couvre feu sur plus de 1 500 contrôles de gendarmerie précise Sébastien Brach.

Limiter au maximum les interactions sociales

La police et la gendarmerie seront aussi mobilisées autour du port du masque obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants à partir de dimanche, et sur l'interdiction à l'extérieur des rassemblements de plus de six personnes. "Nous continuons à inviter la population à ne pas se regrouper car c'est au cours des regroupements que le virus circule. Il faut limiter au maximum les interactions sociales, d'autant que le variant anglais constitue 85% des nouvelles contaminations sur le département de la Haute-Vienne" précise le directeur de cabinet du préfet.