Haute-Vienne : de 4 à 6 mois d'attente pour passer le permis de conduire

On manque d'inspecteurs pour faire passer le permis de conduire en Haute-Vienne et les délais sont donc en train de s'allonger. Pour 2022, il n'y a plus de place disponible et les délais sont désormais de quatre à six mois d'attente.

Pas d’inspecteurs… pas de permis ! C'est le dilemme des apprentis conducteurs actuellement en Haute-Vienne. Confrontés à un rallongement des délais pour s’inscrire à l’examen, en raison du manque d'inspecteurs, ils doivent patienter quatre à six mois pour espérer décrocher le précieux sésame. Cet embouteillage est lié à divers facteurs : arrêt maladie, mutation, ou encore départ à la retraite. Les remplacements tardent et du coup le département compte trois inspecteurs en ce moment, soit deux fois moins qu'en 2021.

Lucie, une limougeaude de 18 ans qui a raté son permis en mai dernier, devait retenter sa chance en juillet mais finalement pas moyen d'avoir une place, ni même une perspective fiable. "C'était tout bouché pour l'été donc on m'a dit qu'on verrait à la rentrée. Mais en septembre c'était encore plus bouché et j'attends de voir. Ce n'est toujours pas bon pour octobre et après on ne sait pas comment ça va se décanter." Comme elle soixantaine d'élèves se retrouvent sans date en Haute-Vienne.

Un budget permis de conduire plus élevé pour se maintenir à niveau

Cette attente pose de vrais problèmes de formation et de sécurité estime William Courgnaud, co-gérant et moniteur de l'auto-école Raffier à Limoges. "C'est comme si on préparait les jeux olympiques, on s'entraine deux mois avant et après on ne fait plus de sport et quand arrive l'échéance on y va comme ça, sans s'entrainer. Ça ne fonctionne pas !"

Même s'ils sont prêts, les apprentis conducteurs continuent donc de prendre des cours. Chaque heure de conduite supplémentaire pour se maintenir à niveau augmente ainsi le coût final de leur permis de conduire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément une bonne affaire non plus pour les écoles de conduite, car ils ne peuvent pas se démultiplier et s'occuper à la fois des élèves qui attendent de passer l'examen et des nouveaux venus qui veulent apprendre à conduire.