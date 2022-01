Haute-Vienne : démarrage en douceur de la campagne présidentielle chez les écologistes

Yannick Jadot a présenté ce samedi à Lyon son programme pour une "République écologique". Un grand meeting où le candidat a détaillé ses mesures notamment sur le volet social à 70 jours de la présidentielle. A Limoges, ils étaient seulement une petite vingtaine de militants à suivre en vidéo leur candidat à l'élection. "Il y a une perte de confiance dans le politique en ce moment qui est un peu généralisée", explique Delphine Rochet. "Mais nous sommes confiants, on ne lâche pas le cap par rapport à cette réalité de l'enjeu climatique qui est une urgence et une priorité."

_Les gens sont plus préoccupés par l_a fin du mois que la fin du monde. C'est à nous de montrer qu'en fait, c'est lié !"

Même son de cloche chez Pierre Baena qui observe lui aussi le faible intérêt des Français pour cette élection pourtant décisive. "Les gens sont plutôt préoccupés effectivement par la fin du mois que la fin du monde. C'est à nous de montrer qu'en fait, c'est lié." C'est ce qu'a décliné Yannick Jadot dans son discours. Le candidat d'Europe Ecologie les Verts a dévoilé son nouveau slogan, "Changeons!", pour une nouvelle politique sur le climat et surtout plus de justice sociale avec un "revenu citoyen" à 920 euros "accessible dès 18 ans" ou encore le relèvement du SMIC à 1.500 euros nets d'ici 2027.

Le candidat propose un changement de politique sur le climat avec de l'emploi à la clé et donc de grands investissements avec notamment 10 milliards d'euros par an pour la rénovation thermique. "Il y a aussi toutes les mesures pour développer le transport en commun", insiste Pierre Baena, secrétaire régionale d'EELV en Limousin, "Ce qui va forcément diminuer les consommations d'essence pour les gens qui sont loin des villes, comme ici autour de Limoges, et ça, c'est du concret."

Le programme de Yannick Jadot est désormais connu. Il faut maintenant convaincre, les militants comme Quentin Debat, d'Europe Ecologie les Verts en Haute-Vienne, ne compte rien lâcher. "Avec nos amis, on ne va rien lâcher, on va prendre notre petit bâton de pèlerin, aller de personne en personne, de porte à porte pour discuter et convaincre."

Yannick Jadot devrait venir en Creuse ces prochaines semaines. C'est ce qu'annonce son comité de soutien selon France Bleu Creuse. La date n'est pas encore dévoilée, mais le thème de la visite du candidat Europe Ecologie Les Verts à la présidentielle porterait sur l'exploitation des forêts.