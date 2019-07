Haute-Vienne : des chiens formés à détecter les punaises de lit

Magnac-Laval, France

Nova, une femelle cocker de 17 mois est la deuxième élève de la Seris K9 Academy et elle termine bientôt sa formation entamée il y a une dizaine de semaines dans une ancienne caserne de Magnac-Laval, dans le nord de la Haute-Vienne. Désormais son flair et les encouragements de son maître la mènent très vite vers les punaises de lit. En quelques minutes, elle est capable de trouver deux punaises de lit dissimulées sur le rebord d'une fenêtre, puis deux autres situées plus en hauteur pour l'exercice. Un très bon résultat pour Jacky Experton, formateur et directeur technique du centre de formation Seris. "Même sans mettre le nez directement sur la punaise de lit, qui était située à environ 30 centimètres de sa portée, le chien a marqué" en se couchant à l'endroit infesté.

Lorsque la chienne Nova flaire des punaises de lit, elle se couche pour indiquer le lieu à son maître. © Radio France - Nathalie Col

C'est le fruit de nombreuses heures d'entraînement, y compris en immersion auprès de sociétés de désinfection, dératisation et désinsectisation. Patrick Claude, le maître chien, a ainsi pu tester en situation réelle les capacités de Nova. "On a été chez des particuliers et dans des hôtels pour du travail concret. Certains sites étaient bien infectés et le chien a parfaitement fonctionné."

De plus en plus présentes dans les habitations, cinémas ou salles de spectacle, les punaises de lit causent des démangeaisons et des allergies avec leurs piqûres. © Radio France - Nathalie Col

Dans quelques jours, le duo sera officiellement prêts à lancer sa propre activité et à offrir ses services à des particuliers et des désinsectiseurs de toute la Nouvelle-Aquitaine. Ils devraient être très sollicités selon Jacky Experton qui souligne l'intérêt du chien pour aider à éradiquer les punaises de lit. "Avec son flair le chien localise les foyers infectés. _Ça permet de traiter plus précisément les lieux, plutôt que d'utiliser des produits chimiques dans toute la pièce ou le bâtiment touché. C'est plus écologique._" Avant Nova et son maître, un autre duo a déjà été formé à Magnac-Laval et il exerce désormais dans la région Nantaise.

Une formation validée par un huissier

Face à l'explosion du nombre de punaises de lit, le patron de la Seris K9 Academy s'attend à recevoir rapidement de nouvelles demandes pour cette formation facturée 12.000 euros. Il ne peut pas délivrer de diplôme à la fin des 10 à 14 semaines de formation, car il n'existe pas encore de diplôme pour les chiens chasseurs de punaises de lit. Jacky Experton a donc décidé de faire valider sa formation par un huissier pour garantir le sérieux de le démarche. Il mise aussi sur la réputation de son entreprise qui forme déjà depuis des années des chiens à la détection d'explosifs, pour la sécurité des aéroports ou des centrales nucléaires. Elle a aussi développé une expérimentation pour détecter les cancer du sein, grâce au flair des chiens.