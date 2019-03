Haute-Vienne : des habitants d'Ambazac sensibilisés aux éco-gestes pour faire baisser leur facture d'énergie

Ambazac, France

Une vingtaine de personnes a suivi avec intérêt ce lundi matin à Ambazac un atelier de sensibilisation aux économies d'énergie. Un peu comme pour le code de la route les participants ont dû répondre à une série de questions sous forme de quizz . Pour cela ils disposaient d'un petit boitier pour choisir la réponse. Les questions se succèdent comme par exemple : Ne jamais dégivrer son réfrigérateur le fait sur-consommer chaque jour de combien d'heures de fonctionnement d'une ampoule de 8 watts ? (la bonne réponse est deux jours) ou encore "Éteindre la box la nuit revient à économiser chaque jour l'énergie nécessaire pour allumer une ampoule de 8 watts pendant ? ... (1,5 jour)

Des questions qui sont suivies de dialogue avec EDF solidarité

Chez les jeunes les questions portent souvent sur les appareils en veille comme les chargeurs de téléphone, combien ça consomme si on les laisse branchés explique Sandrine Bournazeaud Correspondante Solidarité Limousin à EDF. Elle reconnait qu'une fois le quizz terminé ce genre d'ateliers donne lieu a beaucoup de discussions et de dialogue avec les citoyens. Chez les plus âgés elle met davantage l'accent sur le chauffage

"Quant on vieillit on a un peu plus froid mais si on baisse la température d'un seul degré on fait une économie de 7 % sur sa facture" explique t-elle.

"Moi je viens pour chercher des astuces et arrêter de payer pour mettre de l'énergie en l'air" Sèverine, une habitante d'Ambazac

Sèverine, une habitante d'Ambazac et mère de deux adolescents a tenu à participer à cet atelier "pour chercher des astuces et des conseils à mettre en pratique au quotidien"; sa facture d'électricité s'élève à 220 euros par mois. "J'ai appris qu'il fallait débrancher les chargeurs de téléphone et les consoles une fois qu'ils sont chargés" explique t-elle

Et elle conclut "Même si parfois on connait les réponses, ça permet d’éveiller les consciences et de rester justement en éveil".