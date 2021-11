Haute-Vienne : des habitants en colère demandent un libre accès dans l'abbaye de Solignac

Si les moines sont des hommes d'habitude plutôt silencieux, leur arrivée à Solignac a fait un grand bruit. Une trentaine d'habitants ont manifesté ce dimanche devant l'abbaye durant l'intronisation de ces religieux bénédictins par les évêques de Limoges et de Dijon. "Nous ne sommes pas contre ces moines, ni anti-ecclésiastique", soutient Jacques Merzeau, habitants de Solignac. "Mais ces hommes d'Eglise et le diocèse de Limoges refusent de discuter avec nous depuis le début, on est dans un petit village, il faut communiquer entre nous si l'on veut que tout se passe bien."

Il y avait beaucoup de fidèles venus de toute la Haute-Vienne pour l'intronisation des moines dans l'abbaye de Solignac. © Radio France - TV

Ouvrir le dialogue

Au cœur des revendications des manifestations, le libre accès à l'édifice religieux. Cette grande structure couvre 10.000 m2 de surface et 6 hectares. Jusqu'à il y a quelques semaines, les habitants pouvaient admirer l'architecture et se promener librement dans les jardins et sur les berges. Des activités désormais ou bientôt interdites. "Nous avions organisés des concerts. Cette abbaye était un attrait touristique pour le village. Nos enfants participaient à de nombreuses activités dans les jardins. On nous explique que désormais c'est impossible."

Les manifestants demandent de pouvoir accéder librement au domaine de l'abbaye. © Radio France - TV

L'évêque de Limoges, Monseigneur Bozo, estime qu'il sera en effet désormais difficile de vivre comme avant. "Les moines doivent prier 7 fois par jour. L'abbaye est de base un lieu cultuel et non pas culturel." C'est le diocèse qui a cédé la structure à ces moines. Pour autant, Monseigneur Bozo ne se dit pas "fermé à la discussion avec les habitants." "Bien entendu, les habitants pourront voir avec le curé et l'abbé s'ils peuvent organiser un concert mais il n'y aura plus la même utilisation."