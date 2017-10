Haute-Vienne : des maires mettent "le bordel" dans les portraits de Macron

Des maires de la Haute-Vienne ont décidé de retourner ou décrocher le portrait officiel d'Emmanuel Macron dans leurs mairies. Ils protestent ainsi contre l'attitude du Président de la République dans le dossier GM&S lors de sa venue en Corrèze la semaine dernière.

Des maires de Haute-Vienne tournent le dos à Emmanuel Macron. Ou plutôt l'inverse : ils retournent ou décrochent le portrait du chef de l'Etat dans leur mairie. Au départ, c'est une initiative de l'association des maires de la Creuse, à laquelle ont adhéré plusieurs communes de la Haute-Vienne dans lesquelles habitent des salariés de GM&S, pour protester contre l'attitude du chef de l'Etat dans le dossier GM&S. Lors de sa venue à Egletons, en Corrèze, la semaine dernière, il a refusé de rencontrer une délégation d'élus et des gaz lacrymogènes ont été projetés sur les élus et les salariés. Sans parler de la petite phrase sur les salariés qui "fout[ent] le bordel", elle est aussi restée en travers de la gorge de pas mal d'élus.

Nous devons porter une parole forte

La maire d'Arnac la Poste par exemple, a décidé de faire ce geste symbolique et a décroché le portrait lundi après-midi. Mariane Devérines veut ainsi répondre "à l'affront" dit-elle, et ajoute : "nous sommes des élus locaux et devons faire remonter la parole de nos territoires, une parole forte pour défendre cette ruralité en danger". Car en agissant ainsi, les élus soutiennent bien évidemment les salariés de GM&S mais ils veulent aussi trouver des solutions pour que l'emploi et les entreprises ne disparaissent pas de ces zones rurales.