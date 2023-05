Haute-Vienne : des tractes pour sensibiliser au harcèlement de rue, une campagne nationale déployée à Limoges

De nuit, comme de jour, être suivie dans la rue, accostée, klaxonnée reste une situation bien courante même à Limoges.

Mardi, la campagne de sensibilisation sur la sécurisation des femmes dans l'espace public lancée par le gouvernement, a débuté en Haute-Vienne.

Distribution de flyers, "un premier pas"

Sur le parvis de la gare de Limoges Bénédictins, gendarmes et policiers sont allés à la rencontre de passants pour distribuer des flyers. Un petit tract bleu, sur lequel figure quelques conseils en cas d'agression : "Faites du bruit et alertez les personnes autour de vous, cherchez de l'aide et tentez de vous mettre à l'abri dans un lieu sûr", peut-on y lire.

"Ce document peut aussi faire émerger un questionnement, un rappel d'une situation qui a été vécue. Il peut y avoir des femmes qui subissent ces harcèlements, et qui pour autant ne vont pas voir la police parce qu'elles considèrent que c'est normal ou en tout cas c'est banal. Or, ce n'est ni normal, ni banal." précise la préfète de la Haute-Vienne Fabienne Balussou. Sur le document, le QR code, permet d'accéder à la plateforme "Ma Sécurité", afin d'échanger avec des associations .

Seulement 3 verbalisations

Cette année il n'y a eu que 3 verbalisations à Limoges. Un problème avant tout de visibilité. Fabrice, 64 ans fait parti de ces témoins qui n'ont pas su quoi faire. "Ça m'est arrivé oui, je suis parti du magasin, mais j'ai regretté après."

Mais face à ce document, destiné principalement aux témoins ou au victimes , Rita, 20 ans, se montre perplexe "c'est un premier pas oui... Mais pas assez peut-être, ce n'est pas à nous de faire attention, mais à la société de changer par rapport à ça, mais bon ça c'est pas gagné." En France 8 femmes sur 10 ont déjà été harcelées. Des chiffres qui demeurent difficiles à recenser à échelle locale.

Pour rappel, depuis 2018, le harcèlement de rue est considéré comme une infraction "d'outrage sexiste ou sexuel" et est puni par la loi. Il est passible d’une amende immédiate de 90 euros minimum et jusqu’à 1 500 euros en cas de circonstances aggravantes, 3 000 € en cas de récidive.