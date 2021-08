Haute-Vienne : deux arrêtés préfectoraux face au risque de rave-party

La préfecture de Haute-Vienne vient de publier deux arrêtés pour faire face au risque de rave-party qui pourraient se tenir dans le département ce week-end. Tous les rassemblements musicaux non déclarés et le transport de matériel "sound system" sont interdits jusqu'à lundi.

Après l'organisation de plusieurs rave-party en France ces dernières semaines, la préfecture de la Haute-Vienne prend les devants et vient de publier deux arrêtés. "Selon les éléments d'information recueillis, un rassemblement festif à caractère musical non déclaré pouvant regrouper un nombre important de participants est susceptible de se dérouler entre le vendredi 6 août et le lundi 9 août inclus dans le département" peut-on lire dans ces arrêtés.

Décision a donc été prise d'interdire ces rassemblements festifs à caractère musical non déclaré, mais aussi la circulation de tout véhicule transportant du matériel "sound system" susceptible d’être utilisé pour une manifestation non autorisée. Deux arrêtés valables entre ce vendredi et jusqu'à lundi.