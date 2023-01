Haute-Vienne : discorde autour de l'abbaye de Solignac

L’abbatiale de Solignac est au cœur d’une discorde entre certains habitants de la commune et les moines bénédictins qui se sont installés en septembre 2021 dans ce lieu prestigieux de Haute-Vienne, connu notamment pour ses coupoles et sa superbe acoustique. Il est reproché aux moines de faire un usage trop exclusif du monument, qui appartient à la commune. Dernier exemple en date : le concert aux chandelles qui avait lieu depuis plus de 35 ans, peu avant Noel, dans l'abbatiale de Solignac. Les moines ont refusé qu'il s'y déroule durant ces fêtes, suscitant de l'incompréhension et des reproches.

Le maire et certains habitants regrettent un manque d'ouverture

Courant décembre, le concert aux chandelles s'est finalement tenu en l'église Saint-Michel des Lions à Limoges. Inacceptable pour Jacques Merzeau, un habitant de Solignac et membre actif de l'association Soli Niaque, créé après l'arrivée des moines, il y a un un peu plus d'un an. "C'est navrant. Ce type de manifestation contribuait à la connaissance du patrimoine architectural et historique de la ville."

Même son de cloche pour le maire de Solignac Alexandre Portheault. "Ça fait mal, c'est une manifestation qui existait sur la commune depuis très longtemps et qui tous les ans accueillait près de 700 personnes. Perdre ce genre de manifestation, pour une commune comme Solignac, je ne vais pas dire que c'est terrible, mais presque."

De son côté, l'évêque de Limoges estime qu'il n'y a aucun problème avec les moines à Solignac. "Je vais les voir de temps en temps, je les trouve paisibles. Je sens qu'ils ont des relations cordiales avec les habitants" commente Monseigneur Pierre-Antoine Bozo.

Le ministère des Cultes saisi du dossier

Le dossier est tout de même remonté jusqu'au ministère de l'Intérieur, qui est aussi celui des Cultes. Il a été saisi pour éclaircir ce que les moines ont le droit d'imposer ou pas dans cette église communale. Le ministère ne s'est pas prononcé, renvoyant la balle à la préfecture de la Haute-Vienne, qui renvoie elle-maire au maire de Solignac. Alexandre Portheault a donc demandé un rendez-vous à la préfecture, en présence de tous les acteurs du dossier, pour tenter de démêler cette histoire.