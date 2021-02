Haute-Vienne : face à la présence du variant anglais, dépistage massif à Chateauneuf-la-forêt

Ce samedi, les habitants de Chateauxneuf-la-forêt et des alentours ont été invités à se faire dépister dans un centre éphémère mis en place par l'ARS. Cette semaine, plus d'une vingtaine de contaminations ont été recensées dans cette zone rurale. Le variant anglais, plus contagieux, a été détecté.