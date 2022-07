Haute-Vienne : fin de la grève à l'entreprise Mongin

Ils ont repris le travail ce mardi après-midi. Après cinq jours de conflit pour demander des hausses de salaires, les grévistes ont obtenu en partie gain de cause ce mardi. Ils obtiennent 70 euros nets/mois dont une augmentation de la part patronale sur les tickets restos. On est loin des 200 euros demandés au départ, la revalorisation annuelle de 2% et le passage aux 35h pour tous les employés, mais une semaine de grève commençait à sérieusement peser sur les budgets explique Hervé Cézac, délégué CGT de l'entreprise.

Les salariés de Mongin à Isle, à côté de Limoges, étaient en grève depuis mercredi dernier pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, spécialisée dans les outils de découpe.