Haute-Vienne : Guingouin l'instituteur

Saint-Laurent-les-Églises, Nouvelle-Aquitaine, France

Une parenthèse d'un an

Georges Guingouin et son épouse Henriette ne sont restés qu'une seule année scolaire à Saint-Laurent-les-Eglises (1952/1953). Il s'agit d'une courte période de leur vie, peu connue du grand public. Pendant un an, ils ont fait la classe à 28 élèves, des villages environnants.

La plaque commémorative accrochée sur les murs de l'ancienne école du Vistrat, à Saint-Laurent-les -Eglises (Haute-Vienne) © Radio France - F.CANO

Claude Bureau se souvient d'un personnage déjà historique : "j'étais impressionné par cet homme car ce n'était pas un homme comme les autres".

Précurseur, une dizaine d'années avant le début de la mixité à l'école (1965), Georges Guingouin l'avait imposée dans son école : "Il a fait l'égalité entre les garçons et les filles ! Il ne voulait pas de différence", raconte Claude Biron.

Cinéma, bibliothèque, cantine et fenêtre ouverte...

En un an, il a mis en place une cantine pour les écoliers des villages voisins, qui ne pouvaient pas rentrer déjeuner chez eux. Il a créé une bibliothèque pour les enfants, où certains ont pu découvrir les "Misérables", par exemple. Le cinéma a également fait son apparition dans l'école insiste Marie Andrée : "Il avait un projecteur et on avait acheté des petits films avec l'argent que l'on avait récolté grâce à notre coopérative. Et le samedi, après le ménage dans la classe, on assistait à des séances".

Les anciens élèves au premier rang © Radio France - F.CANO

Ceux dont la mémoire résiste au temps, se rappellent d'autres épisodes plus sombres de cette époque, comme la fois où au beau milieu d'un cours, G.Guingouin avait sauté par la fenêtre de sa classe, "qu'il laissait toujours ouverte", selon Claude B. car il avait craint pour sa vie et s'était enfui dans les bois.

Les habitants et les anciens élèves commémorent la mémoire de leurs anciens instituteurs © Radio France - F.CANO

Dorénavant, une plaque remémorera le souvenir de cette période lointaine, marquant la vie des habitants de saint-Laurent-les-Eglises, il y a plus de 66 ans.