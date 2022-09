Haute-Vienne : ils construisent la plus grande "figue" de France à Marval, un habitat léger à part entière

Du 4 septembre au 2 octobre, un chantier participatif a lieu au croissant Fertile de la commune de Marval, au sud de la Haute-Vienne. L'association "désobéissance fertile", a pour vocation d'y installer la plus grande "Figue" de France : un habitat léger, construit et installé en main-propres.

Elle tire son nom tout simplement de sa forme. Dans la commune de Marval, au sud de la Haute-Vienne, une Figue de cinq mètres de haut, a été bâtie par l'association de "Désobéissance Fertile." Bien loin de l'explosition du coût de l'énergie, cette vie en autonomie regroupe une vingtaine de personnes cherchant à se détacher d'une société de consommation.

Désobéissance fertile et autonomie

Au croissant fertile, les toilettes sont sèches, les douches en pleine nature, l'électricité vient du soleil, et tout se composte. "Là vous pouvez voir la figue, on va la soulever seuls à 100 personnes!" annonce Cynthia, la guide pour les petits nouveaux venus prêter main-forte cet après-midi.

Depuis début septembre, cette nomade a décidé de poser sa caravane en Limousin pour intégrer le chantier participatif. "J'avais très envie de participer mais je ne savais pas vraiment à quel moment le faire. J'étais très intéressée par les maisons en terre-paille et là quand j'ai vu l'affiche pour la figue je me suis dit moi qui adore ce fruit, ça m'appelle, il faut que je le fasse."

Au Croissant Fertile, terrain de dix hectares, une communauté d'une vingtaine de personnes vit en autonomie. © Radio France - Salomé Pineda

Un habitat léger conçu par Guillaume de Salvert, un ex-ingénieur qui s'est spécialisé dans la construction de yourtes. Avec une charpente en de châtaigner, cette hutte de 5 mètres de haut devrait permettre d’installer une mezzanine de 10 m² à l’intérieur, et une surface habitable moyenne de 30m².

"On s'est dit, créons la plus grande de France!"

A la tête du projet, Caroline Perez et Jonathan Attias, un couple bien connu des médias pour avoir décidé de vivre dans les bois depuis quatre ans. Cela fait maintenant un an qu'ils ont débarqué dans la campagne haut-viennoise. "Cette figue est née d'un rêve, et on s'est dit ensemble, créons la plus grande qui n'est jamais existée pour donner vie à cette idée de lobbying citoyen! "

Cette figue devra donc accueillir le siège de cette association, qui prône la "Désobéissance fertile", un mode de vie en symbiose avec la nature. "Beaucoup de choses en ce moment, dans les médias, nous font imaginer que le futur de l'être humain, ne va pas forcément être agréable", déplore Caroline. Ici, ce qu'on fait, c'est donner l'espoir aux gens d'un futur souhaitable."

Après la Corrèze, la Dordogne Johnathan Attias vit désormais au Croissant Fertile de la commune de Marval en Haute-Vienne. © Radio France - Salomé Pineda

Au milieu de cette troupe, Pierre un voisin est venu par curiosité. "J'aime bien voir comment ils vivent eux. ça redynamise une région un peu morte, et je trouve ça intéressant que d'autres projets de vie viennent dans la région." Prochaine étape, couvrir la toiture avec du bois de peuplier déroulé. Des matériaux entièrement récupérés sur le terrain et biodégradable, afin de permettre à la figue un jour un retour à la terre.