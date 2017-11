Haute-Vienne : la Banque Alimentaire a collecté plus de 90 tonnes de produits

La banque alimentaire de la Haute-Vienne a terminé ce dimanche matin, son traditionnel week-end de collecte dans plusieurs magasins du département. Avec un nouveau record à la clé, plus de 90 tonnes de produits.

C'est tout simplement le record de la Banque Alimentaire en Haute-Vienne. 90 tonnes de produit ont été collectées tout au long du week-end. "C'est exceptionnel !", affirme Mireille Bréchet, la présidente de la Banque Alimentaire du département. Et d'ajouter : "Les bénéficiaires vont pouvoir avoir un panier bien garni pour Noël".

Désormais, c'est un autre défi qui attend les bénévoles. Il faut vider, trier, stocker, les marchandises. Le dépôt situé à Limoges, s'est transformé en véritable ruche ces derniers jours. Mais ce n'est pas un souci pour ce bénévole : "C'est une passion, car il y a des gens dans le besoin. C'est important de les aider !", explique-t-il.

Les bénéficiaires vont donc pouvoir déguster un vrai repas de Noël. "On a eu des confits de canard, du foie gras. On a également eu ce week-end des calendriers de l'Avent pour les enfants. On a tout de suite envoyé ça à des associations avant que le mois de décembre ne commence", sourit Mireille Bréchet.

Et c'est bien ça le principal objectif de cette collecte, redonner le sourire à des milliers de personnes dans le besoin. "Je trouve que dans ce monde, semble-t-il égoïste, je ne trouve pas que les gens soient si égoïstes que ça. Je trouve ça formidable", conclut-elle.

Pour la Banque Alimentaire de la Haute-Vienne, cette collecte représente 10% des produits distribués sur l'année. Mais ça reste tout de même indispensable.