Haute-Vienne : la Chambre d'agriculture et la Fédération de chasse portent plainte après des menaces de mort

La Chambre d'agriculture et la Fédération des chasseurs de Haute-Vienne annoncent ce vendredi qu'elles portent plainte, après des menaces de morts reçues début juin. Ces menaces feraient suite à la récente mise en place de la "Brigade d’Actions Contre les Corvidés", la BACC 87, un outil de "régulation" des corbeaux et des corneilles, car ces oiseaux font des dégâts dans les cultures, notamment dans les champs de maïs.

Dès sa création, mi-mai, la Brigade d'Actions contre les corvidés a généré des remous, des critiques, voire des insultes. Mais là, c'est un nouveau pallier qui est franchi, "inacceptable" explique Bertrand Venteau, le Président de la Chambre d'Agriculture de Haute-Vienne. "Si on en arrive là, cela veut dire qu'on a affaire à des extrémistes en face de nous", dit-il. "Nous, on a des dégâts dans les cultures, on doit trouver des solutions. Mais se faire menacer de mort, ça on ne va pas accepter" poursuit-il auprès de France Bleu Limousin. "Je n'ai pas envie qu'un jour, un collègue paysan ou un chasseur qui sont en train de réguler du corbeau, se fasse tuer au coin d'une parcelle. Il faut que ça s'arrête, donc on porte plainte", précise Bertrand Venteau.

Dans un communiqué commun, la Fédération des chasseurs et la Chambre d'Agriculture de Haute-Vienne, indiquent que "depuis l'ouverture du service (de la BACC), des mails d'insultes ont fusé sur l'adresse du site" avec des "contenus loin de toute retenue", et "qui dévoilent le vrai visage des intégristes de l'écologisme (...)"

Le CLAMA ne cautionne pas...

Pas d'amalgame, et pas de conclusion hâtive, répond Sylvie Ebenstein Couhault, membre du CLAMA, le Collectif Limousin d'Action Militante pour les Animaux, qui y voit plutôt le fait d'individus isolés, "des excités pas forcément membre d'une association ou en lutte pour une quelconque cause", dit-elle. "En tous cas, c'est sûr que les animalistes regroupés en association comme le CLAMA ne font pas ce genre de choses. Nous, nous agissons au grand jour, nous faisons des manifestations, de l'information, nous ne nous amusons pas à envoyer des menaces anonymement à qui que ce soit", dit-elle sans ambiguïté. "Je ne soutiens pas ce genre d'actes, de la part de gens qui dépassent les bornes et qui n'ont pas à envoyer ce genre de message" dit également Jean-Christophe Dourdet, le co-Président du CLAMA.

...Et porte plainte dans une autre affaire

Le tout dans un climat global tendu. Le Collectif Limousin d'Action Militante pour les Animaux indique aussi, de son côté, avoir été la cible de perturbateurs samedi dernier à la BFM de Limoges. Le collectif annonce avoir porté plainte contre X, après que "des inconnus aient lâché deux ragondins et quatre corvidés dans une salle de réunion", perturbant une conférence consacrée aux prédateurs et aux animaux nuisibles.

"Une action menée par des militants de la Coordination Rurale" dénonce Jean-Christophe Dourdet, ce que le syndicat agricole reconnaît sans détour et explicitement sur son site internet, parlant ironiquement d'un "d'un cas pratique de lâcher de biodiversité à la Bibliothèque de Limoges", pour "mettre ces bobos écolos, qui n’ont aucune connaissance de l’élevage et du travail d’agriculteur, en situation réelle".