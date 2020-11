Haute-Vienne : la force Sentinelle se déploie dans le département

Après les attaques meurtrières à Nice et à Lyon la semaine dernière, le plan Vigipirate a été porté au niveau "urgence attentat", soit le niveau maximum de son dispositif. Cette mesure permet le déclenchement de l'opération Sentinelle avec le déploiement des forces militaires sur tout le territoire français. En Haute-Vienne, une vingtaine de soldats du 3e RPIMA (Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine) de Carcassonne sont arrivés samedi à Limoges. Ces renforts permettront d'épauler les forces de l'ordre, police et gendarmerie, face à la menace terroriste "qui peut frapper partout et n'importe quand" insiste le préfet Seymour Morsy.

Ces militaires seront basés à Limoges pendant une quinzaine de jours, voire plus si la situation sanitaire et sécuritaire l'exigent. Leur mission : sécuriser les lieux de cultes (églises, mosquées, synagogues), les cimentières mais aussi les établissements scolaires en général, sans oublier les lieux stratégiques et sensibles en cette période de pandémie, comme les hôpitaux.

Cette force Sentinelle a été créée après les attentats de 2015. Cette opération de protection mobilise près de 7.000 militaires, tous corps d'armée confondus, repartis sur l'ensemble du territoire français. En Haute-Vienne, ils seront donc 27 parachutistes pour soutenir les forces de l'ordre déjà très mobilisées. De son côté, la préfecture de Corrèze a également sollicité le soutien de la force sentinelle. Des renforts qui devraient arriver d'ici quelques jours dans les rues de Tulle et de Brive.