Haute-Vienne : la pharmacie Labarre de Nexon attend son heure pour rouvrir

Cela fait depuis 2014 que l'affaire autour de ce projet de transfert a débuté. Deux pharmaciens des alentours contestaient ce projet de nouvelle implantation, près de la grande surface Super U située à Nexon, en évoquant un déséquilibre. Son propriétaire Stéphane Labarre a été radié de l'ordre des pharmaciens avant d'être finalement réintégré en 2018. Depuis, chacun y est allé de sa procédure judiciaire, dernièrement, il s'agissait de l'ordre des pharmaciens. Le 22 juillet 2021, la pharmacie est contrainte à fermer.

Aujourd'hui, l'ARS a validé par un arrêté en date du 8 septembre dernier le dossier de transfert. Le patron Stéphane Labarre pourra donc bénéficier d'une nouvelle licence d'exploitation après un délai de trois mois suivant sa notification. Délai échouant le 15 décembre prochain.

Quelle trésorerie pour la pharmacie Labarre de Nexon ?

Cette nouvelle réjouit Patrick Texier, l'un des porte-parole du collectif "Sauvons la pharmacie Labarre". Un collectif qui change de nom et s'appellera désormais "Aidons la pharmacie Labarre". Car, selon lui, le risque n'est pas qu'on empêche l'ouverture de cette pharmacie, mais qu'elle ne puisse pas le faire, faute de trésorerie. "Vu les périodes de fermeture que la pharmacie a subi, c'est un contexte très compliqué pour elle" explique Patrick Texier, le représentant de ce collectif. Ce qu'il dénonce : "Quand on parle de désert médical, on est en train d'en créer un artificiellement".

Six employés sont concernés par la réouverture de cette pharmacie. "Des personnes qui ont fait le choix de s'implanter et de faire construire sur Nexon" argue Patrick Texier. De plus, selon lui, une fermeture pour motifs économiques empêcheraient toute ouverture d'une autre officine. "La licence serait totalement perdue, et nous n'aurions qu'une pharmacie." Or, ce n'est pas possible. "Elle ne peut pas accueillir toute la patientèle" veut-il croire.

Alors, il veut appeler les habitants de Nexon à soutenir la pharmacie en commandant des produits de parapharmacie dans son drive. Un acte "citoyen" dit-il, en attendant la date du 15 décembre. Lucie, une cliente, ne l'a pas encore fait. "Mais c'est quelque chose que je pourrais faire, si ça permet qu'elle rouvre" explique cette maman. A l'heure actuelle, la pétition en faveur de la pharmacie de Nexon a recueilli plus de 3200 signatures.