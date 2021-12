Le retour du loup en Haute-Vienne est confirmé

Le loup est bel et bien arrivé en Haute-Vienne. Dans un communiqué ce vendredi matin, la préfecture et l'Office Français de la Biodiversité confirment que la photo prise ce 1er décembre est bien celle d'un grand canidé, un loup gris (canis lupus) plus précisément. Un deuxième signalement le 2 décembre à Ladignac-le-Long a été également validé. "Il s'agit vraisemblablement du même animal" précise le communiqué.

Une présence bien établie en Nouvelle-Aquitaine

Cette première observation officielle en Haute-Vienne confirme l'installation du loup en Nouvelle-Aquitaine. La présence de l'animal a déjà été confirmée en Dordogne en 2015. Elle est permanente dans les Pyrénées-Atlantiques depuis 2018. Le loup a été également vu de manière plus occasionnelle en Charente-Maritime en 2019, en Charente en 2020 et en Creuse et dans la Vienne en 2021.

Plus d'infos à venir.