Haute-Vienne : le Département embauche 76 personnes pour soulager les personnels des Ehpads durant les fêtes

C'est une "opération répit" que lance le Conseil Départemental de Haute-Vienne. A l'approche des fêtes, le Département veut en effet laisser souffler les personnels des Ehpads, évidemment très mobilisés cette année. Le Conseil Départemental annonce qu'il va financer 76 postes pour renforcer les effectifs dans les maisons de retraites du département afin de soulager un peu les soignants, afin qu'ils puissent passer des fêtes sereines, en famille, et se reposer un peu.

Chaque établissement peut espérer entre 1 et 9 personnes en renfort, en fonction de son importance. "Cela peut être une aide pour donner à manger, pour accompagner, pour permettre à ces personnes en Ehpad d'avoir un peu de chaleur humaine" explique Monique Plazzi, Vice-Présidente du Conseil départemental de Haute-Vienne, qui précise : "ce ne sont pas des postes à haute responsabilité, ce pas des postes de soignants, ce sont vraiment des postes pour apporter un plus aux personnels afin qu'ils puissent avoir un peu de répit pour pouvoir souffler".

Une initiative bien accueillie dans les Ehpads

Souffler après une année bien chargée. L'idée est vue d'un bon oeil dans les Ehpads. "C'est une bonne initiative, plutôt bien accueillie" explique David Penneroux qui dirige les Ehpads de Chalus et Nexon, deux gros établissements de Haute-Vienne. "_Ca ressemble un peu au dispositif canicule en période estivale_, avec des moyens supplémentaires, c'est très bien accueilli" dit-il, même s'il aurait souhaité que ce puisse être aussi des "aides-soignants ou des infirmiers formés, puisqu'on a besoin de ces professionnels là forcément".

Malgré tout, "toute aide est bienvenue, car on a aussi besoin de professionnels de l'accueil, de l'animation, notamment avec le système de visites encadrées qui fonctionne dans certains établissements 7 jours sur 7. Et ces personnes là ont aussi besoin de répit. C'est de toute façon toujours un signe positif, quand les équipes voient arriver des personnes en plus" conclut David Penneroux.

C'est toujours un signe positif, quand les équipes voient arriver des personnes en plus

Ce personnel supplémentaire, recruté par l’établissement, pourra effectuer des missions d’appui comme par exemple assurer sous l’autorité des professionnels la sécurité des visites des familles ou encore garantir le renforcement des conditions d’hygiène permettant de limiter les risques sanitaires. Et puis aussi accompagner les résidents dans cette période de fin d’année.

Les candidatures des étudiants ou des jeunes de moins de 25 ans, celles de bénéficiaires du RSA, ainsi que des personnes actuellement en chômage partiel, ou en formation, seront examinées en priorité sans toutefois exclure les autres demandeurs.

> Pratique : Comment postuler ? Contactez directement les établissements d’hébergement sur votre secteur. Consultez la liste et les coordonnées sur www.haute-vienne.fr/nos-actions/seniors/vous-cherchez-un-etablissement-daccueil.