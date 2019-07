Haute-Vienne : le dispositif tranquillité vacances repart de plus belle

Haute-Vienne, France

Le dispositif tranquillité vacances c'est toute l'année mais avec l'arrivée des grandes vacances d'été il atteint son apogée. "C'est désormais entré dans les mœurs"constate le Major Thierry Garcia à la tête de la brigade de gendarmerie de Solignac, dont la circonscription s'étend sur 19 communes. Un secteur où ce dispositif est d'autant plus utile que l'habitat est disparate et beaucoup de maisons isolées sur certaines communes.

Un secteur traversé par l'A 20, une cible facile pour les cambrioleurs

"Tout notre secteur est traversé par l'autoroute A 20" explique le major Garcia et "comme il n'y a pas de péage sur la partie Haute-Vienne, il n'y a pas non plus de caméra, c'est donc un axe facile pour les cambrioleurs qui peuvent sortir facilement par un échangeur, commettre des cambriolages et repartir aussitôt par le même itinéraire"

A la brigade de gendarmerie de Solignac, chaque patrouille dispose d'une application avec une cartographie où sont marquées les habitations à surveiller et selon la couleur qui apparaît sur chaque maison, les gendarmes savent depuis combien de temps une patrouille ne s'est pas rendue sur place.

Selon la couleur qui apparaît sur les habitations à surveiller, les gendarmes peuvent savoir depuis quand une patrouille n'est pas passée © Radio France - Françoise Ravanne

Des cambriolages en baisse dans la circonscription de Solignac

Dans le secteur gendarmerie qui dépend de la brigade de Solignac les cambriolages ont diminué de 25 % l'année dernière et l'opération tranquillité vacances contribue certainement à cette baisse.

Un dispositif gratuit et qui est aussi mis en place en zone police.