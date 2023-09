Haute-Vienne : le service des urgences de Saint-Junien ferme à nouveau ce week-end

Une fois de plus, le service des urgences de Saint-Junien, en Haute-Vienne suspend son activité pour ce week-end, le samedi 9 et 10 septembre, à compter de 8h30 jusqu'au lendemain matin à 8h30. Cela sera également le cas le vendredi 15 septembre prochain. En cause : le manque d'effectifs dans le service.

Cet été, l'accueil des urgences, tout comme le service, avait également fermé à plusieurs reprises. Les patients sont donc invités à contacter le SAMU en composant le 15.