Haute-Vienne : les "anti-pass sanitaire" jouent la contre programmation au marché de producteurs d'Ambazac

Alors que se tenait le marché de producteurs d'Ambazac à l'étang de Jonas, une trentaine de militants "anti-pass sanitaire" s'est rassemblée près de l'entrée et ont proposé un "apéro citoyen". Le but : dénoncer la mesure du gouvernement.

Il y a les samedis de manifestations, comme la semaine dernière à Limoges. Mais les anti-pass sanitaire ne se limitent pas à ces déambulations dans la ville. Ce mercredi soir, ils ont installé un pique-nique provisoire près de l'entrée du marché de producteurs d'Ambazac, situé sur les rives de l'étang de Jonas.

Daniel harangue les foules. "Si vous n'avez pas de pass, venez avec nous" hurle-t-il dans son mégaphone. Sur la pancarte, un message de bienvenue accueille les visiteurs, "avec ou sans pass". "Nous ne sommes pas anti-vaccins, moi je suis vacciné depuis l'âge de trois ans" explique Daniel, qui a lancé l'appel sur les réseaux sociaux. "Nous contestons le pass sanitaire. Il ne peut pas y avoir deux France, une privilégiée car vaccinée, une autre qui refuse cette injection."

Pour certains, le pass sanitaire représente de l'apartheid social

Il y a peu de personnes qui viennent trinquer sur la longue serviette par terre. Mais, quelques uns s'arrêtent et discutent. En face, Arnaud, qui ne connaissait que deux personnes avant de venir ici, qui explique ce qui le gène dans ce pass sanitaire. "Pour moi, ça érode la confiance entre les gens. On devient tous suspicieux. On a pas envie d'une société fracturée qui s'invective car ils n'ont pas les mêmes conceptions personnelles." JC n'est pas loin de penser la même chose, et parle même d'un "apartheid social". "Parce que je n'ai pas un laissez-passer, je ne peux pas rentrer dans le marché de producteurs. L'apartheid, c'est quoi ? C'est une séparation entre deux groupes !" évoque-t-il devant les Tupperware® remplis de saucissons. C'est pourquoi il s'est assis sur cette chaise et qu'il discute. '"Il n'y a pas de barrières ici, on partage un bon moment. Tout le monde a amené un truc"

Près du marché de producteurs, les quelques gendarmes sont postés de manière préventive. En deux heures de présence, aucun débordement n'a été constaté.