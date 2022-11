Haute-Vienne : les bienfaits des jeux video pour les seniors

L'association Silver Geek, dont le siège est à Poitiers "vise à améliorer la santé et le bien-être des seniors, à développer les liens sociaux et intergénérationnels, tout en réduisant la fracture numérique". A ce titre, elle organise un concours de Wiibowling à travers la France. Cette année, la finale a eu lieu Porte de Versailles, à Paris, à l'occasion du grand retour du Paris Games Week. Les deux Haut-Viennois en lice ont terminé deuxième.

Roger a 73 ans. Il est pensionnaire du Foyer de Grévy à Panazol, géré par la Fondation Delta Plus, qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Le septuagénaire a découvert le Wiibowling il y a quelques années : "Ça me plaît de jouer et je m'amuse. Je m'entraîne souvent avec les autres et la confiance."

Des bienfaits physiques et psychiques

La confiance dont parle Roger, Babeth Bonnet, éducatrice au sein de l'établissement l'a bien constatée : "Ça fait un bien fou à ces personnes en situation de handicap mental, qui sont vieillissantes et qui sont parfois un peu repliées sur elles. En terme d'émulation et d'objectif dès le départ, on a senti les aspects très positifs de cet activité."

Le jeu vidéo permet d'entretenir la mobilité, la coordination. Mais, le petit plus ici c'est que les seniors sont coachés des jeunes comme Axel Gayout, très fier de la deuxième en finale. En service civique à la résidence Grévy pendant 8 mois, le jeune homme est revenu "pour les entraîner bénévolement à la Wii et le grand jour". Des liens intergénérationnels très bénéfiques, "ces jeunes nous apportent leur fraicheur et leur dynamisme. On repère les jours où ils viennent nous rendre visite", complète Babeth Bonnet.

Ils restent des compétiteurs - Sylvia Eisner, responsable d'Unis-Cité Limoges

Pari gagné pour Sylvia Eisner ! Elle est la responsable d' Unis-Cité en Haute-Vienne, l'association qui organise ses ateliers dans les établissements médico-sociaux : "Pour casser l'image des jeunes = jeux vidéo, justement utiliser ces jeux par les jeunes pour essayer d'amener les seniors sur ces types de e-sports qui ont des bienfaits psychologiques et physiques."

Elle aussi voit la différence de comportement de certains résidents : "Comme un peu tout le monde, certains sont partant pour plein d'activités et d'autres viennent juste regarder au début. Mais au fur et à mesure, et c'est pour ça que les services-civiques sont sur des durée de 8 mois, parce que les personnes peuvent complètement changer de comportement et passer du méthode spectateur au mode joueur. Ils restent des compétiteurs, ce sont des grands enfants et quand on joue on a tous envie de gagner."