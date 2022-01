Haute-Vienne : les cas positifs au Covid se multiplient dans un collège après un voyage scolaire

60 élèves de plusieurs classes de cinquième du collège d'Ambazac et 9 enseignants faisaient partie du voyage organisé la semaine dernière à la Bourboule dans le Puy-de-Dôme. Un voyage à la neige rattrapé par l'épidémie de Covid puisque de nombreux enfants et six des neuf accompagnants ont contracté le virus. Et pourtant avant le départ toutes les précautions avaient été prises.

Des activités uniquement en plein air

Au collège d'Ambazac, on reconnait que la question de maintenir ou non ce voyage avait été longuement discutée mais comme le séjour portait sur des activités à la montagne et donc en plein air, il a été maintenu explique le principal du Collège. Selon une enseignante qui accompagnait les enfants, le centre d'hébergement de la Bourboule n'accueillait pas d'autre groupe que le leur et "les gestes barrières étaient minutieusement respectés". Mais Vincent Estrade, le principal du collège, précise de toute façon qu'"il y a aussi des cas positifs chez ceux qui ne sont pas partis" et que cette accélération de l'épidémie est à l'image de ce qui se passe partout.

Un deuxième voyage à la neige annulé

Il n'empêche qu'avec les nombreuses absences et notamment des enseignants touchés par le virus, il faut revoir les emplois du temps, des cours ne peuvent plus être assurés et dans ce collège la situation sanitaire devient compliquée reconnait une représentante du SNES dans l'établissement. Mais le rectorat de Limoges affirme qu'à ce jour, il n'est pas question de fermer le collège et qu'il n'y a aucun cas grave de Covid constaté chez les élèves ou les enseignants qui ont effectué ce voyage scolaire. Toutefois, le collège d'Ambazac a préféré annuler le deuxième voyage scolaire qui devait avoir lieu cette semaine à la montagne.