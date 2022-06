Haute-Vienne : les couvreurs débordés après les dégâts causés par la grêle

Les couvreurs sont en plein rush dans l'ouest de la Haute-Vienne où la grêle a fait des ravages, notamment lors des orages de dimanche dernier. Les toits ont été bâchés en urgence et quelques petites réparations ont déjà été réalisées, mais pour les plus gros dégâts ça va prendre du temps. D'autant que les professionnels du secteur étaient déjà débordés avant cet afflux de travail imprévu, comme en témoigne l'entreprise Les Métiers du Toit Lasevrgnas", à Rochechouart.

Dans la cour de son entreprise, Bruno Lasvergnas inspecte les piles de tuiles qu'il a en stock pour réparer. Des tuiles très attendues, car depuis le début de la semaine le téléphone n'a pas arrêté de sonner. "Beaucoup de gens nous appellent pour des tuiles sur des vieilles maisons" dit-il en manipulant l'une d'elle pour montrer la fragilité des plus anicennes. "Malheureusement, quand un grêlon tombe dessus, ça casse !"

Deux fois plus d'appels et pas assez de bras pour tout réparer

"Depuis lundi, on a eu deux fois plus d'appels, sachant qu'on en a déjà beaucoup en temps normal, pour pas mal de projet. On a déjà une charge de travail d'un an pour l'entreprise. Les orages et les interventions urgentes à faire en plus, ça fait beaucoup" ajoute Tristan Daniel, chargé d'affaires de l'entreprise. Pour parer au plus pressé, une équipe a donc laissé tombé ses autres chantiers pour quelques jours.

Bruno Lasvergnas inspecte les tuiles qui serviront aux réparations, mais son stock s'amenuise dans son entreprise de Rochechouart. © Radio France - Nathalie Col

Lorsqu'il n'y avait que quelques tuiles à remplacer, la plupart des sinistrés ont pu être dépannés. "Mais on ne peut pas refaire un toit neuf comme ça, il y a toutes les démarches administratives avec les assurances qui prennent du temps." Une situation qui inquiète les clients précise Bruno Lasvergnas. Le patron les comprend bien, même s'il ne peut pas accélérer la cadence. Et lorsque les assurances seront prêtes à payer, il sait qu'ils devront encore patienter car il a déjà largement de quoi occuper ses 16 salariés. Il cherche d'ailleurs à recruter deux couvreurs supplémentaires.

Des tuiles de plus en plus rares... et chères

L'autre écueil pour l'entreprise, comme pour ses concurrents, c'est de trouver les matériaux nécessaires pour réparer. Depuis plusieurs mois, il est difficile de se faire livrer et les prix ont grimpé au même rythme que ceux de l'énergie. La guerre en Ukraine a aussi aggravé la situation, car les carburants sont aussi plus chers et ça se ressent sur les tarifs de livraison. Résultat : le prix des tuiles aurait augmenté de 40% en un an.