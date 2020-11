Haute-Vienne : un travailleur social au service des gendarmes pour les épauler lors des violences familiales

Depuis cet été les gendarmes de la Haute-Vienne disposent à leurs côtés d'un intervenant social qui vient les épauler à la suite des interventions pour des violences conjugales ou familiales. Cet assistant social, Renaud Grafouillère travaille habituellement au sein du conseil départemental mais il consacre désormais toutes ses matinées à la gendarmerie. Il s'agit pour lui d'assurer un suivi social pour les victimes de violences intrafamiliales. "Je suis là quand les gendarmes rencontrent des situations qui sortent de leur cœur de métier habituel et qu'il y a un aspect social à prendre en compte, mon rôle c'est de créer un lien avec les moyens départementaux c'est un rôle d'accompagnement, de soutien, de prise en charge et j'ai aussi un rôle préventif pour éviter que les situations empirent" explique Renaud Grafouillère.

Une mission qui va au delà de la réponse pénale

Du coté du groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne on reconnait ne pas disposer de tout les réseaux nécessaires pour accompagner sur le plan social les victimes de ce type de violences. Majoritairement des femmes mais les enfants par la force des choses deviennent aussi victimes "Beaucoup de nos interventions n'aboutissent pas à des procédures parce que les victimes, le plus souvent les femmes ne se considèrent pas comme victimes et l'intervenant social va nous aider à apporter des solutions avant qu'une situation se dégrade" explique l'adjudant Laurent Jourde expert en mécanisme violences intrafamiliales.

Une aide précieuse dans le contexte actuel

Le groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne a d'autant plus besoin de cet intervenant social que les violences intrafamiliales sont en augmentation cette année pas seulement dans les villes mais aussi en zone rurale. En Haute-Vienne les interventions des gendarmes ont progressé de 32 % par rapport à l'an dernier et même de 94 % pendant le confinement au printemps dernier. "Il y a donc bien eu un effet confinement" explique t-on du côté de la gendarmerie. Dans les violences intrafamiliales 80 % des victimes sont des femmes.