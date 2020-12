Haute-Vienne : les pères noël verts du Secours Populaire font tout pour maintenir l'esprit de solidarité

"Il a fallu renoncer à tout ce que l'on organisait habituellement et qui constituait l'esprit de cette campagne des pères noël verts" déplorait ce mercredi matin sur France Bleu Limousin Thierry Mazabraud, le secrétaire général du secours populaire de la Haute-Vienne. Mais tout a été fait pour maintenir des actions de solidarité grâce à la mobilisation des bénévoles et les dons récoltés. Une campagne d'autant plus essentielle cette année que le nombre de bénéficiaires a beaucoup augmenté avec 1 200 familles à aider contre 1000 l'an passé. "On a vu revenir des personnes que l'on ne voyait plus" explique encore Thierry Mazabraud. Preuve qu'avec la crise sanitaire il y a de plus en plus de familles dans la précarité.

Des distributions de cadeaux dans 15 lieux du département

"Face à cette situation compliquée il a fallu se remettre en cause au niveau des modalités d'action" ajoute encore Thierry Mazabraud. C'est donc dans 15 lieux répartis sur la Haute-Vienne que des jouets, des livres, et des colis alimentaires festifs seront distribués aux familles. Des mairies ont notamment mis des salles à la disposition du secours populaire. Le 17 décembre 350 familles seront également accueillies au pavillon Buxerolles à Limoges. "L'objectif c'est qu'aucun enfant ne se retrouve sans jouet au pied du sapin" explique t-on encore au secours populaire. L'association est toujours en quête de dons d'autant qu'elle n'a pas pu avoir de rentrée d'argent, les braderies solidaires étant annulées. Mais des collectivités, des entreprises et de simples citoyens ont permis de compenser l'absence de collecte de fonds.