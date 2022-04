Haute-Vienne : les Pompiers de l'Urgence Internationale préparent cinq ambulances pour des hôpitaux ukrainiens

La mobilisation continue pour l'Ukraine. Dans leurs locaux, situés en zone sud de Limoges, les Pompiers de l'Urgence Internationale sont en train de préparer cinq ambulances privées. Les véhicules ont été récupérés auprès d'une grosse entreprise de Montpellier il y a quelques jours et ramenés jusqu'à Limoges.

Mais avant de les convoyer jusqu'en Ukraine, il faut tout vérifier car "ce sont des véhicules fortement kilométrés, il y en a qui ont plus de 500.000 km ", explique Eric. Avec sa combinaison rouge, ce mécanicien au Sdis de la Haute-Vienne est bénévole depuis plusieurs années chez les Pompiers de l'Urgence Internationale : "On fait une petite révision comme quand vous partez en vacances : les niveaux, les pressions. Voir si tout fonctionne bien et qu'on leur donne quelque chose qui fonctionne."

Car, les besoins sur place sont importants, rajoute Philippe Besson, le président de l'ONG Limougeaude : "Ils ont beaucoup d'ambulances qui ont été détruites par les bombardements, les échanges de tirs. Donc il faut renouveler régulièrement le parc."

Après être passées par la Pologne, les ambulances seront données aux hôpitaux de Kiev, Irpin, Makarov, Boutcha et Troïtske. Une aide capitale pour Laurent, lui aussi bénévole : "Il y a eu beaucoup de dons de particuliers et aujourd'hui beaucoup sont stockés et ne peuvent pas aller en Ukraine. Ils sont bloqués à la frontière. Et ces véhicules là, nous tenions à les faire amener en Ukraine. Nous avons des partenariats avec des ONG sur place de façon à ce qu'elles soient véritablement données aux Ukrainiens pour qu'ils puissent les utiliser."

Parmi les vérifications : les brancards des ambulances © Radio France - Valérie Mosnier

Les ambulances, chargées de matériel de secours comme des colliers cervicaux et des attelles, devraient partir début de semaine prochaine, peut-être via un transporteur pour les préserver de quelques milliers de kilomètres.

Les Pompiers de l'Urgence Internationale font profiter de ce convoi d'ambulances pour acheminer du matériel de secours © Radio France - Valérie Mosnier

25 semi-remorques depuis le début de la guerre en Ukraine

L'acheminement de ces ambulances n'est pas une première pour les Pompiers de l'Urgence Internationale. En 2013 par exemple, l'ONG avait déjà récupéré deux véhicules réformés du Sdis de la Haute-Vienne pour les donner aux pompiers des Philippines.

Cette action est une nouvelle illustration de la mobilisation des Limousins et de l'ONG pour aider les Ukrainiens. Depuis le début de la guerre, 25 semi-remorques sont partis de Limoges vers la Hongrie, la Roumanie et surtout la Moldavie et son camp de Palanca, à environ 50 kilomètres d'Odessa, et où une équipe des PUI est toujours sur place, explique Philippe Besson.

Par ailleurs, l'ONG participe à l'acheminement de quatre ambulances de sapeurs-pompiers depuis la Roumanie vers la Moldavie. L'une d'entre elle va équiper l'hôpital mère-enfant de la capitale Chișinău, où des enfants blessés arrivent régulièrement.

Du côté des dons, les Pompiers de l'Urgence Internationale organiseront ponctuellement des collectes sur des produits bien ciblés comme des kits d'hygiène ou de la nourriture pour animaux . Mais ils confirment qu'ils n'ont plus besoin de vêtements ni de médicaments pour lesquels il faut désormais des autorisations.