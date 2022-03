Haute-Vienne : les services de l'Etat en ordre de marche pour accueillir les réfugiés venus d'Ukraine

Quand l'Etat veut, il peut. La préfète de la Haute-Vienne a expliqué à la presse ce jeudi les différents services mis à disposition des réfugiés en provenance d'Ukraine. Qu'ils arrivent par leurs propres moyens, grâce à des particuliers ou avec le concours de l'Etat comme ceux arrivés cette semaine à l'ancien Ehpad Marcel Faure à Limoges, ils devront d'abord se faire connaitre auprès de la préfecture pour obtenir "la protection temporaire" de la France. "Cela consiste à délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois qui permet à son titulaire de travailler. Cette autorisation provisoire de séjour est renouvelable jusqu'à une durée maximale de 3 ans" explique Ghislain Personne, le directeur de la Citoyenneté à la préfecture de la Haute-Vienne.

Normal que ces personnes puissent avoir une carte qui leur permet un peu d'indépendance

La suite, c'est un passage par l'OFII, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration pour bénéficier de l'allocation demandeur d'asile, même s'ils ne le sont pas. La carte ADA qui permet de toucher 6,80 euros pour le "porteur" de la famille plus 3,40 euros pour chaque personne en plus au sein du foyer. Cela revient à peu près à 500 euros par mois pour une famille de quatre. "Dépendre de quelqu'un, ce n'est jamais agréable. On aime bien avoir ses propres émoluments. Il est tout à fait normal que ces personnes puissent avoir une carte qui leur permet un peu d'indépendance. Le temps pour les adultes de peut-être retrouver du travail en France" explique Krystel Le Lay-Caroff, directrice de l'OFII en Haute-Vienne, en Corrèze et en Creuse.

La préfecture lance un appel pour trouver des logements

En parlant d'autonomie, la préfecture cherche des logements à leur prêter après l'accueil d'urgence assuré en grande partie par des particuliers qui sont déjà plus de 1 200 à ouvrir leurs portes en Haute-Vienne. Les services de l'Etat lancent un appel pour trouver "des résidences secondaires, des gites non loués ou encore des logements de fonction non occupés" pouvant être mis à disposition des familles. "C'est vrai que nous souhaitons le plus vite possible que ces familles puissent vivre en autonomie dans des logements individuels" explique Marie-Pierre Muller, directrice départementale de l'Emploi, du Travail, de la Solidarité et de la Protection des Populations. Sachant qu'une plateforme vient d'être lancée pour s'inscrire sur internet : je m'engage pour l'Ukraine.

Une attention particulière de l'impact sur ces personnes d'avoir assisté aux premières scènes de guerre

Du point de vu de la santé, ces réfugiés auront une véritable couverture sociale et un accès aux soins. Notamment sur le plan psychologique. "On aura effectivement une attention particulière de l'impact sur ces personnes d'avoir assisté aux premières scènes de guerre et le parcours de déplacement, de déracinement par rapport à leur arrivée en France. La CUMP, la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique a mis en place deux numéros dédiés" explique Florian Besse, directeur adjoint de l'Agence Régionale de Santé en Haute-Vienne. Pour les Ukrainiens, le numéro régional est le 0800 719 912. Pour les français, le numéro national est le 01 44 49 24 30. Dans l'attente de l'ouverture de droits à l'assurance-maladie, les réfugiés seront orientés vers la Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) du CHU de Limoges joignable au 05 55 05 88 55.

Pas uniquement pour les réfugiés de nationalité ukrainienne

Quand à la scolarité des enfants, les structures déjà existantes pour les élèves ne parlant pas ou mal français à leur arrivée sur le territoire seront bien sûr accessibles. Sans oublier les services départementaux d'action sociale et de Protection Maternelle Infantile (PMI) également mobilisés et joignable au 05 44 00 11 65. Des services publics qui se tiennent prêt en ayant en tête que cette situation tragique pourrait durer, avec l'arrivée fréquente de nouveaux réfugiés sur le territoire. Une protection qui n'est pas réservée qu'aux ressortissants ukrainiens. Cette protection temporaire est aussi ouverte aux étrangers venus d'Ukraine bénéficiant d'une protection internationale, ou titulaires d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes.