Haute-Vienne: les vendanges ont débuté ce samedi à Verneuil-sur-Vienne

Verneuil-sur-Vienne, France

C'est une tradition depuis le retour du vin à Verneuil-sur-Vienne près de Limoges. Chaque année, avant de récolter le raisin mécaniquement, une journée est dédiée aux vendanges manuelles. Un moment de convivialité organisé au Domaine des Gabies, principal, et même unique, producteur de vin du département de la Haute-Vienne. Alors que les vignes avaient été arrachées dans les années 1980, la production a été relancée, et la vigne replantée en 1995. Depuis, le Domaine des Gabies s'attache à faire progresser chaque année son vin, et lui offrir de nouvelles débouchées et cela passe par la défense de la qualité.

Vendanger ? " C'est simple comme bonjour" pour Roger, 90 ans.

A 90 ans, Roger est l'un des doyens. Il ne manquerait les vendanges pour rien au monde. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Roger, vient chaque année participer aux vendanges depuis plus de vingt-ans. C'est l'un des doyens, qui ne ménage pas ses efforts malgré ses 90 ans. Il se baisse encore et encore à la recherche des grappes "Hop, on cherche le petit pédoncule et on coupe. C'est simple comme bonjour" lance-t-il dans un grand éclat de rire.

Les vendanges sont l'occasion de se retrouver pour un moment de convivialité pour les habitants de Verneuil-sur-Vienne et les environs. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les vendanges ? il ne les manquerait pour rien au monde."Ca me plaît, je retrouve des gens, je retrouve des anciens même si il n'y en a plus beaucoup !" , et puis la vue depuis les coteaux n'est pas déplaisante.

Les participants profitent aussi d'une magnifique vue depuis les coteaux de Verneuil-sur-Vienne. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Une vue qu'a longtemps apprécié Jean-Claude aujourd'hui non voyant. Il est venu faire les vendanges avec sa compagne, Monique. C'est elle qui le guide. " Moi je laisse un peu de raisin, c'est pour celà que je suis avec Monique, parce que elle, elle fait la finition. Moi je fais le gros, elle, elle fignole" plaisante-t-il en se retournant vers sa femme.

Monique est venue avec Jean-Claude son mari, non voyant. Elle l'accompagne et le guide vers les plus belles grappes de raisins. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Monique justement, regarde les grappes, certaines sont littéralement brûlées. " Ce n'est pas une grosse année. Il y aura certainement de la qualité parce qu'on a eu très très beau temps, mais il y a eu aussi une gelée au moi de mai et je pense que c'est pour celà qu'il y en a moins" explique-t-elle.

Une fois les grappes récoltées, elles réunies dans de grands bacs puis ramenées au hangar près des vignes pour être pressées. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La qualité devrait être au rendez-vous malgré une météo difficile

Des propos confirmés par Marie-Hélène Denis, la vigneronne. Le gel a fait du mal, comme la sécheresse. "Il y a des grappes peu nombreuses, des baies très petites" explique-t-elle mais finalement, la qualité sera au rendez-vous, "le jus de raisin sera très sucré, on va donc probablement monter en alcool, avec, je l'espère, beaucoup d'arômes" . Dans le grand hangar face aux vignes, elle surveille l'arrivée des grappes qui sont immédiatement pressées.

A leur arrivée les grappes de raisins sont immédiatement pressées sous le regard attentif de Marie-Hélène Denis, la vigneronne. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

C'est elle qui a relancé la vigne de son père. Elle s'attache à la faire connaître et reconnaître localement mais aussi en montant depuis cette année à Paris. " Je porte une attention très prononcée sur la qualité du vin que je veux faire. Ca part du pied de vigne jusqu'au vin qui est dans la cuve. Je me fais épauler par la chambre d'agriculture de la Corrèze et je me fais également accompagnée par une œnologue qui va suivre la vinification".

Et toujours dans sa recherche de qualité, le domaine de Marie Hélène Denis est officiellement passé à la fin du mois d'août en "Conversion biologique".